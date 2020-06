Vela Club Tarkna, al via da luglio il primo corso federale di vela per bambini

Riceviamo e pubblichiamo

Il Vela Club Tarkna, dopo il successo della manifestazione Vela Day durante la quale numerosi giovani e giovanissimi si sono avvicinati al meraviglioso mondo della vela, inizierà lunedì 20 luglio il primo corso federale di vela per bambini ( dai sei anni in poi ) ed adulti con orario dalle 9,00 alle 12,00. Le lezioni si svolgeranno con teoria e pratica in mare presso la base nautica Ammiraglio Frangipane fino a venerdì 24 luglio.Il secondo corso si svolgerà dal 3 agosto al 7 agosto con le medesime modalità.

Le imbarcazioni usate saranno Optimist per i più piccoli, Vaurien , Flying Junior e 470. Per ulteriori informazioni si potrà contattare il circolo via mail: segreteria@vct.it o per telefono 347/6322146.