Tarquinia, visita al Centro Ittiogenico delle Saline: porte aperte il 7 agosto

Una giornata dedicata alla scoperta della ricerca scientifica e della tutela dell’ambiente marino. Venerdì 7 agosto sarà possibile visitare il Centro Ittiogenico Sperimentale Marino del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia, ospitato nel Borgo delle Saline di Tarquinia Lido.

L’iniziativa è stata annunciata dal presidente dell’Assonautica Provinciale di Viterbo, Luca Piras, e dal professor emerito di Ecologia dell’Università della Tuscia, Giuseppe Nascetti.

Ricerca e ripopolamento delle specie marine

Il Centro Ittiogenico, situato all’interno della Riserva Naturale delle Saline, rappresenta da anni un punto di riferimento per la ricerca sulla biodiversità marina. Nei laboratori vengono allevate in cattività diverse specie destinate al ripopolamento della fauna costiera, tra cui astici, mazzancolle e cavallucci marini, nell’ambito di attività scientifiche coordinate dal professor Nascetti e riconosciute anche a livello internazionale.

La visita è aperta a tutti e nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla biologia marina e sensibilizzare sull’importanza della tutela degli ecosistemi costieri.

I posti disponibili sono 40. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo alla dottoressa Maria Letizia Palomba all’indirizzo palombamarialetizia@gmail.com.

In arrivo un nuovo protocollo tra Assonautica e Università della Tuscia

In occasione dell’iniziativa, il presidente di Assonautica Provinciale di Viterbo, Luca Piras, ha annunciato anche l’avvio delle procedure per la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’intesa tra l’associazione e il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università della Tuscia.

L’accordo punta a sviluppare progetti comuni dedicati alla conoscenza, alla divulgazione scientifica e alla tutela concreta dell’ambiente marino costiero, mettendo insieme le competenze dell’Università nella ricerca e quelle di Assonautica nella promozione della cultura del mare, della navigazione e dello sviluppo sostenibile delle attività legate all’economia blu.