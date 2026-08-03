Al Teatro San Leonardo il workshop “Tra Corpo e Anima”: tre giorni dedicati a Shakespeare e alla creazione scenica

Dal 11 al 13 settembre il Teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà il workshop intensivo “Tra Corpo e Anima: Destini Incrociati di una Genesi Shakespeariana”, un percorso dedicato alla recitazione, alla drammaturgia e alla ricerca scenica che si concluderà con una performance aperta al pubblico.

L’iniziativa, diretta da Manuela Athena e Simone Precoma, è rivolta ad attori, allievi attori, performer, autori e appassionati di teatro dai 16 anni in su. I posti disponibili sono dodici e le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 agosto.

Il tema del destino nelle opere di Shakespeare

Il laboratorio propone un’immersione nel mondo di William Shakespeare, prendendo come filo conduttore il tema del destino. Il percorso si svilupperà su due livelli: uno individuale, con la scrittura e l’interpretazione di un monologo originale ispirato ai personaggi shakespeariani, e uno collettivo, dedicato alla costruzione di tre momenti scenici corali, tra prologo, intermezzo ed epilogo.

Un elemento distintivo del workshop sarà la presenza costante di musicisti residenti: la musica dal vivo accompagnerà infatti tutte le fasi del lavoro creativo, dialogando con improvvisazioni, movimento e recitazione.

Performance finale aperta al pubblico

Il percorso si concluderà domenica 13 settembre alle ore 21, quando i partecipanti saliranno sul palco del Teatro San Leonardo per una restituzione pubblica inserita nella rassegna “Monologhi: assoli per corpi ed anime”, condividendo la scena con artisti e musicisti del territorio.

Per chi arriva da fuori città sono previste convenzioni dedicate per il pranzo e il pernottamento.

Informazioni

Il workshop si svolgerà presso il Teatro San Leonardo e il Bistrot del Teatro, in via Cavour 9 a Viterbo.

Per informazioni e iscrizioni:

WhatsApp: 392 2899035

392 2899035 Email: teatrosanleonardovt@gmail.com