Viterbo, al via l’avviso pubblico per l’adesione alla piattaforma Città del gusto

Adesione alla piattaforma web Viterbo Città del Gusto, online l’avviso pubblico. Ne danno notizia Ludovica Salcini, assessore all’agricoltura e Alessia Mancini, assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive. Della pubblicazione di tale avviso se ne era già parlato lo scorso 12 maggio, in occasione della presentazione del portale Viterbo Città del Gusto, avvenuta alla presenza del sindaco Giovanni Maria Arena, dei due assessori Salcini e Mancini e del loro collega Marco De Carolis (cultura e turismo), e alla cui presentazione hanno preso parte, oltre al dirigente dell’VIII settore del Comune Eugenio Maria Monaco, anche i rappresentanti di alcune realtà istituzionali, associative e territoriali a cui il portale si rivolge, tra cui la Camera di Commercio di Viterbo. “Il Comune di Viterbo, attraverso la piattaforma Viterbo Città del Gusto – spiega l’assessore Salcini – vuole dare un contributo concreto alla valorizzazione della città e del suo territorio. Nello specifico intende promuovere prodotti e produttori agricoli del territorio, mettendoli in rete con i ristoratori e le botteghe del gusto della città e delle frazioni. Un progetto che si riallaccia a due precedenti eventi di promozione e valorizzazione organizzati nel 2019 “Visitiamo Viterbo Gustandola” e “Viterbo golosa”, nel periodo natalizio. Un’operazione di ampio respiro, messa in campo dall’assessorato all’agricoltura e dall’assessorato allo sviluppo economico e alle attività produttive, che sono certa porterà risultati anche in ambito turistico”.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare e incentivare ogni attività tesa alla promozione della città e del suo territorio – ha sottolineato l’assessore Mancini -, attrarre un numero sempre crescente di visitatori e generare così una positiva ricaduta economica sullo sviluppo turistico e sul tessuto produttivo della comunità”.

“Con Viterbo Città del Gusto andremo a mappare le eccellenze tipiche e tradizionali del territorio – hanno aggiunto gli assessori Salcini e Mancini -. Con la collaborazione dell’assessore De Carolis andremo inoltre a incrementare i servizi rivolti ai turisti guidandoli, in via permanente, nei luoghi di produzione, trasformazione, vendita e/o somministrazione delle aziende agricole, agroalimentari e agrituristiche. Al tempo stesso creeremo un elenco di aziende aventi caratteristiche produttive legate al territorio da inserire nel portale “Viterbo Città del gusto”.

L’avviso pubblico, online da ieri, è senza scadenza ed è rivolto a tutte le aziende agricole, ristoranti che propongono menù tipici della cucina viterbese e/o menù biologici con piatti preparati utilizzando prodotti locali e provenienti dalla filiera corta, agriristori, enoteche o birrerie rurali o di campagna che propongono la somministrazione di pasti e bevande o la degustazione, compresa la mescita di vino, in misura prevalente di prodotti propri nonché di prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per prodotti tipici e tradizionali e per quelli di marchio DOP, IGP,IGT,DOC e DOCG. L’avviso è rivolto inoltre a pubblici esercizi che propongono degustazioni enogastronomiche con prodotti tipici del territorio, come ad esempio formaggi, legumi, salumi, dolciumi, con abbinamento di vini anche locali, negozi di generi alimentari che vendono per la maggior parte prodotti tipici del territorio, artigiani del settore alimentare che producono prodotti tipici del territorio utilizzando materia prima locale proveniente dalla filiera corta. L’adesione alla piattaforma è gratuita. Le aziende interessate dovranno compilare l’apposita modulistica disponibile sia sulla home page del sito www.comune.viterbo.it , sia all’interno della sezione dell’VIII a settore o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-adesione-gratuita-alla-piattaforma-web-viterbo-citta-del-gusto/ ).

Il modello dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo ambiente@pec.comuneviterbo.it . La versione integrale dell’avviso pubblico è consultabile sulla home page del sito istituzionale.