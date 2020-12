Vitorchiano, quasi ultimati i lavori sui depuratori delle acque reflue

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Ultime battute a Vitorchiano per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’ammodernamento e alla messa in funzione dei tre depuratori delle acque reflue, come anticipato alcune settimane fa. Un investimento iniziale di oltre 400mila euro, necessario alla tutela dell’ambiente e del territorio. L’amministrazione comunale, dopo l’approvazione del progetto e dopo aver concluso l’iter della gara pubblica, ha ufficialmente avviato il cantiere di uno dei più grandi progetti del suo mandato. In queste settimane è in corso la messa in esercizio (gli impianti di fatto sono già in funzione), in attesa della definitiva e formale fine dei lavori.

Alcuni nodi di natura amministrativa e l’emergenza sanitaria hanno purtroppo prolungato e complicato le attività, che in condizioni normali sarebbero terminate sicuramente prima. La situazione, in ogni caso, era già difficile fin dall’inizio quando, nel 2011, l’amministrazione Olivieri dovette ereditare depuratori fermi e non funzionanti, riuscendo però, al termine del suo mandato, ad avviare i primi step per giungere alla risoluzione del problema. “In quell’occasione – ricorda l’assessore al bilancio Annalisa Creta – si procedette innanzitutto congelando, a partire dal 2013, la relativa ‘quota depurazione’ in bolletta. Quota che sarà, come previsto dalle norme, riattivata dal prossimo anno in conseguenza della messa in funzione degli impianti e della necessaria copertura economica della future attività di gestione e manutenzione”.

“Stiamo parlando di un investimento complessivo di oltre 400mila euro – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – che ci permetterà di tutelare l’ambiente in cui viviamo, con l’ambizioso progetto di lasciare ai nostri figli un paese migliore di come ci è stato consegnato. Le responsabilità sul blocco dei depuratori appartengono al passato. Oggi, finalmente, è stato fatto un grande passo in avanti negli interessi di tutta Vitorchiano, visto che la tutela del territorio è una questione che non ha colori politici”.

Un effetto immediato e facilmente riconoscibile di questo intervento è la scomparsa, da alcuni mesi, del cattivo odore che si avvertiva, provenendo da Viterbo, all’altezza dell’ultimo cavalcavia della superstrada. “Siamo certi – conclude l’assessore a lavori pubblici e all’ambiente Federico Cruciani – che con l’ammodernamento e la riattivazione dei depuratori delle acque reflue sia arrivato il momento di essere pragmatici e tutti soddisfatti per poter finalmente chiudere una pagina complessa del passato. Oggi, dopo un lungo e impegnativo iter e con il necessario supporto di operatori e professionisti specializzati nel settore, siamo giunti alle fasi finali per dare a Vitorchiano un impianto finalmente funzionante”.

In questi anni, inoltre, sono stati anche eseguiti il rifacimento e la sistemazione di alcune vecchie condotte fognarie deteriorate o danneggiate, tra cui quelle sotto Piazza Umberto I (ripristinate in occasione della completa asfaltatura della piazza stessa nel 2016) e i rifacimenti con reinnesto di alcune “calate” dalle rupi, sia est sia ovest. Ripristinate anche le condotte sotto al Ponte Nuovo, lungo Strada Teverina, a cui farà presto seguito un’ulteriore sistemazione dei pozzetti e di alcuni innesti lungo la stessa strada, all’altezza dell’area camper.