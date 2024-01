Vitorchiano si conferma: arriva di nuovo il titolo di “Comune Riciclone”

Il Comune di Vitorchiano ha ricevuto nuovamente il titolo di “Comune Riciclone” da Legambiente Lazio, confermando l’impegno della comunità nella tutela ambientale. Durante l’evento presso lo Spazio Attivo Lazio Innova a Viterbo, Legambiente ha riconosciuto l’eccezionale impegno di Vitorchiano nella promozione della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti.

Il consigliere delegato al decoro urbano, Piero Lanzi, ha espresso il suo orgoglio per l’ottenimento del riconoscimento, sottolineando l’importanza del contributo quotidiano dei cittadini nella raccolta differenziata. Lanzi ha ringraziato tutti i residenti di Vitorchiano per il loro impegno nel cambiare abitudini per contribuire alla tutela dell’ambiente.

Il consigliere delegato all’ambiente, Marco Salimbeni, ha esteso i ringraziamenti al personale comunale e agli operatori che gestiscono i servizi di raccolta porta a porta, evidenziando l’importanza di questi sforzi nella riduzione dei costi di smaltimento in discarica. Grazie all’efficace gestione dei rifiuti, Vitorchiano ha anche contribuito a contenere gli impatti economici dell’aumento dei costi di conferimento.

Il Comune di Vitorchiano, oltre a essere riconosciuto come “Comune Riciclone”, continua a promuovere pratiche sostenibili e a lavorare per la tutela del territorio e dell’ambiente locale.