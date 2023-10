Walking Francigena Ultra Marathon, camminando tra Acquapendente e Siena lungo la via di Sigerico

Riceviamo e pubblichiamo

La settima edizione della Walking Francigena Ultra Marathon, la prima ultramaratona d’Italia rivolta solo ai camminatori, è in programma sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 lungo la Via Francigena tra Lazio e Toscana ed è organizzata dagli assessorati al turismo e allo sport del Comune di Acquapendente e dal Gruppo Trekking Senese Outdoor, con la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Siena, Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Montalcino, Monteroni d’Arbia, San Quirico d’Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni e Proceno.

Per Acquapendente, detta “la Gerusalemme d’Europa” in quanto custodisce la riproduzione più antica del Santo Sepolcro presente in Europa, punto di partenza della manifestazione, la Walking Francigena Ultra Marathon rappresenta un appuntamento sportivo e culturale di primo piano. Non una corsa competitiva, ma il racconto di un’esperienza diretta che permette di rinnovare ogni anno quella promessa che, da secoli, caratterizza l’itinerario spirituale di tanti pellegrini che ripercorrono le tracce di Sigerico.

La Walking Francigena Ultra Marathon, omologata dalla UISP, ha lo scopo di far conoscere il patrimonio storico-culturale e naturale del territorio e dei Comuni interessati ed è strutturata in tratte di varia lunghezza da percorrere senza sosta: Acquapendente-Siena (129 km), Abbadia San Salvatore-San Quirico d’Orcia (40 km), Buonconvento-Siena (33 km), Acquapendente-Radicofani (31 km), Cuna di Monteroni d’Arbia-Siena (17 km). Per ulteriori informazioni: www.francigenaultramarathon.it.

“A livello organizzativo – commenta l’assessore allo sport del Comune di Acquapendente, Mauro Bellavita – questo evento comporta un consistente impegno per le amministrazioni e gli uffici coinvolti durante l’intero anno che lo precede. Un lavoro importante che vede, altresì, coinvolte diverse realtà associative dei territori attraversati dal cammino dei partecipanti, che arriveranno da tutta Italia e dall’estero”.

Per venerdì 6 ottobre, giorno precedente alla Walking Francigena Ultra Marathon, a tenere compagnia ai camminatori, è in programma “Sapori d’autunno lungo la Via Francigena”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Acquapendente, in collaborazione con il Comune. Un appuntamento collaterale con musica dal vivo e specialità enogastronomiche autunnali in Piazza Girolamo Fabrizio. Alle ore 17.00 la Mini Marathon, camminata cittadina per bambini e ragazzi per promuovere la pratica sportiva all’aria aperta ed educare le nuove generazioni all’amore per il territorio che caratterizza lo spirito dell’evento; dalle 19.00 musica in piazza con Lunatico, alle 20 cena con menù d’autunno (polenta con spuntature, polenta funghi e salsiccia, salsicce alla brace, verdura ripassata) e alle 21.30 ancora musica con le Muse del Diavolo.