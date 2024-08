“Wine & Flowers”, a Bolsena vini da sorseggiare nel quartiere Castello

Dal 29 al 31 agosto, il centro storico di Bolsena ospiterà la prima edizione di “Wine & Flowers”, una rassegna enogastronomica che promette di incantare tutti gli appassionati di vino e gastronomia. Organizzata da Voltumna Srls in collaborazione con il Comune di Bolsena, la Pro Loco Bolsena e l’enotabaccheria Dal Biondo 1975, la manifestazione si svolgerà in alcuni degli angoli più suggestivi del quartiere medievale Castello, arricchiti da preziosi addobbi floreali. Piazza dei Monaldeschi, piazza del Bottino, piazza della Rocca e piazza dell’Orologio saranno i palcoscenici di un percorso enoico imperdibile.

Un viaggio tra vini e gastronomia

Gli amanti del vino potranno scoprire le eccellenze di oltre 30 cantine provenienti dalla Tuscia e da altre regioni italiane. Durante la manifestazione, i produttori saranno presenti per svelare i segreti e le curiosità del loro affascinante mondo. Il venerdì, il quartiere Castello sarà animato dalla musica di due marching band che percorreranno i vicoli, mentre gli stand gastronomici offriranno prelibatezze locali. Il sabato sera, il trio “I 3 pinze e na chitara” allieterà il pubblico con stornelli romani, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Le attività ristorative e commerciali rimarranno aperte fino a tardi, permettendo di godere appieno della serata.

Biglietti e dettagli

Il costo del biglietto per “Wine & Flowers” varia in base alle scelte di degustazione: 2,50 euro per un assaggio, 10 euro per quattro assaggi di vino con sacca e bicchiere, e 20 euro per dieci assaggi di vino, sempre con sacca e bicchiere inclusi. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza enogastronomica in una delle località più affascinanti dell’Italia centrale. Gli sponsor della manifestazione includono il bed and breakfast La Casa di Agartha, situato in largo G. Mazziotti 3, Bolsena.