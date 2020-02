2020 London Mayoral Election: tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni per il sindaco di Londra

Il 2020 è l’anno in cui si eleggerà il sindaco a Londra, al termine del quadriennio di Sadiq Khan, insediatosi il 9 maggio 2016 – ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Il giorno delle elezioni sarà giovedì 7 maggio 2020: ciascuno dei quattro principali partiti politici a Londra ha presentato un proprio candidato. Eccone una rapida presentazione:

Sadiq Khan: sindaco in carica e candidato del partito laburista rappresentano un secondo mandato dopo aver ottenuto il sostegno di oltre la metà dei Constituency Labour Parties e dai partiti alleati. Khan ha vinto le elezioni del 2016 con una percentuale del 45,3%, dopo aver trascorso gli 11 anni precedenti in rappresentanza di Tooting come deputato (2005-2016).

Shaun Bailey: il candidato del Partito conservatore è un ex consigliere per i giovani trasformato in consigliere speciale per l’ex premier David Cameron, oltre a essere membro della London Assembly dal 2016. Nel 2010, Bailey è stata la scelta dei Tories per l’allora neonato collegio elettorale Hammersmith e nel 2017 si è candidato a Lewisham West and Penge, ma non è riuscito a vincere nessuno dei due seggi.

Siobhan Benita: la candidata liberaldemocratica si era già presentata come indipendente alle elezioni a sindaco del 2012, dove è arrivata quinta. È entrata a far parte di Lib Dems nel 2016 a seguito del referendum sull’UE. Precedentemente, Benita ha lavorato nel servizio civile e nel Dipartimento di Economia dell’Università di Warwick.

Sian Berry: l’attuale co-leader del Green Party è stata candidata alla carica di sindaco di Londra nel 2008 e nel 2016, chiudendo rispettivamente al quarto e terzo posto. Berry è membro della London Assembly dal 2016 ed è attualmente l’unica consigliera verde del distretto di Camden.

Oltre a Khan, Bailey, Benita e Berry, Sue Black corre per il Women’s Equality Party. Nessun candidato per UKIP o Brexit Party è stato ancora presentato. Ci sono anche diversi candidati indipendenti in lizza, in particolare Rory Stewart. Stewart è stato deputato di Penrith and The Border in Cumbria, 2010-2019. È stato eletto deputato come conservatore, ma è stato espulso dal partito nel settembre 2019 dopo aver votato a favore di una mozione che ha tolto il controllo parlamentare al governo durante i negoziati sulla Brexit.

Oltre a Stewart, c’è la designer tessile Rosalind Readhead, che propone un programma controverso: vuole vietare qualsiasi uso di auto private nel centro di Londra. Anche il rapper Drillminister è in corsa come indipendente, nel tentativo di contattare gli elettori indecisi. Infine, candidato anche Charlie Mullins, il fondatore della più grande azienda idraulica indipendente di Londra, Pimlico Plumbers.

Cosa rappresenta ciascun candidato? Per brevità, ci concentriamo esclusivamente sulle priorità dei primi cinque candidati più popolari, in base ai dati recenti dei sondaggi.

Sadiq Khan, nella sua proposta per la rielezione, si impegna a fare una campagna per l’introduzione dei controlli degli affitti, al fine di combattere la crisi abitativa della capitale. Ridurre il costo della vita a Londra è un tema chiave della sua campagna, il che include la costruzione di più case popolari e la realizzazione di trasporti pubblici più convenienti (Khan è responsabile del blocco delle tariffe TfL e della tariffa degli Hopper bus fare). Contenere i costi di trasporto pubblico fa parte dell’impegno di Khan di ripulire l’aria tossica di Londra. Il sindaco uscente intende anche combattere il crimine violento investendo in iniziative comunitarie e nella polizia, “di fronte a enormi tagli da parte dei Tories”.

Shaun Bailey si impegna a “rendere più sicura Londra”, un motto che stuzzica quello che alcuni vedono come il tallone d’Achille del suo rivale: il crimine violento è aumentato rapidamente durante il mandato di Khan, sebbene Khan lo giustifichi con la mancanza di finanziamenti del governo centrale. Riflettendo anche il suo background di ex operaio giovanile e consulente in materia di criminalità, Bailey, oltre a promettere la presenza di più poliziotti per le strade, propone di “tagliare i rifiuti” e “usare le nuove tecnologie”, adottando un approccio a tolleranza zero sia per le attività delle bande che per i piccoli crimini. Altri impegni includono la costruzione di più case, l’inserimento di treni senza conducente sui binari per combattere le azioni di sciopero e l’introduzione di uno “schema in stile Boris Bike” per le auto elettriche.

Siobhan Benita sta promuovendo una “capitale più verde, più sicura e più gentile”. Ciò implicherebbe la nomina di un giovane sindaco, la spinta all’introduzione di riforme in tema di droga (compresa la legalizzazione della cannabis), il miglioramento dell’accesso dei giovani allo spazio pubblico per ridurre il crimine e la lotta rendendo Londra leader mondiale in materia ambientale.

Sian Berry dichiara invece che affrontare la crisi immobiliare sarà un principio centrale della propria campagna: propone di dare ai londinesi un maggiore controllo sulle loro abitazioni tramite una People’s Land Bank, che lavorerebbe con i gruppi della comunità per mappare edifici vuoti e sottoutilizzati e terreni su cui costruire. Berry ha anche sottolineato la necessità di riformare la City of London Corporation e si è impegnata a fissare “nuovi obiettivi” per il settore finanziario a sostegno della giustizia climatica.

Il candidato indipendente Rory Stewart si è impegnato a ridurre il crimine come sua priorità assoluta tramite la Operation Local, un’iniziativa per “ricostruire la polizia di quartiere di Londra”. Inoltre, vuole piantare molti più alberi, anche su Regent Street.

Chi è il favorito? Secondo gli ultimi dati dei sondaggi di opinione, Sadiq Khan è sulla buona strada per una vittoria relativamente semplice. Nella ricerca YouGov commissionata per Queen Mary, University of London lo scorso novembre, il candidato laburista e attuale sindaco di Londra avrebbe un vantaggio di 22 punti sul suo rivale più vicino, con il 45% degli intervistati che lo ha scelto come prima preferenza. Segue al secondo posto il conservatore Shaun Bailey con il 23%. Al terzo posto, è il candidato indipendente Rory Stewart, che ha convinto il 13% degli intervistati a votare per lui appena un mese dopo essere entrato in lizza.

Naturalmente, molte cose possono cambiare in pochi mesi: qualsiasi cosa, dalle gaffes pubbliche alle promesse impopolari, potrebbe comportare un cambiamento del gradimento dei lettori. E vale la pena notare quanto velocemente Stewart sia salito al terzo posto nei sondaggi: i bookmaker attualmente ipotizzano che il candidato indipendente possa arrivare secondo.

Ad esempio Khan, che attualmente gode di un grande vantaggio, potrebbe subire lo scotto di essere sindaco in carica. Gli attuali rivali del sindaco hanno ripetutamente attaccato i risultati di Khan su alloggi e criminalità violenta, per esempio. Detto questo, in particolare il candidato conservatore Bailey e l’ex deputato Stewart potrebbero scoprire questo approccio come controproducente: Khan e i suoi sostenitori danno la colpa del crescente crimine ai tagli attuati dal governo a guida Tory a polizia e servizi per i giovani.

Ma quali poteri ha effettivamente il sindaco di Londra? Uno schema riassuntivo del ruolo può essere trovato qui. Vale la pena notare, tuttavia, che per una posizione di così alto profilo, il Mayor ha un’autorità diretta tutto sommato sorprendentemente limitata, e la maggior parte di questo potere è concentrato in pochi ambiti: trasporti, polizia e abitazioni. Mentre parte del potere è delegato alla Greater London Authority (GLA) – che è composta dal sindaco di Londra e dalla London Assembly.

Quindi, mentre un sindaco ha il potere, per esempio, di sviluppare una strategia di pianificazione, spetta ai consigli locali approvarla e, a sua volta, il governo centrale ha il controllo su come questi consigli sono autorizzati a raccogliere i fondi necessari.

Per votare alle elezioni del sindaco di Londra bisogna essere un cittadino britannico, irlandese, del Commonwealth o dell’UE che vive a un indirizzo della Greater London. Devi anche avere almeno 18 anni il giorno delle elezioni ed essere registrato per votare.

L’elezione del sindaco utilizza il sistema di voto supplementare. Gli elettori esprimono una prima preferenza e una preferenza secondaria. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta (vale a dire più del 50%) dei voti di prima scelta, tutti tranne i primi due candidati vengono eliminati e i voti per i candidati eliminati vengono ridistribuiti in base al candidato di seconda scelta. Venerdì 7 maggio si terranno anche le elezioni per la London Assembly.

Nel 2016 il risultato è stato ritardato di un giorno a causa delle “discrepanze” del conteggio dei voti. Tuttavia, salvo eventuali battute d’arresto simili, dovremmo sapere chi è stato eletto sindaco il giorno dopo, cioè venerdì 8 maggio.