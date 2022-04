25 aprile, al Castello di Santa Severa apertura straordinaria con il viale della Libertà

Riceviamo e pubblichiamo

Il 25 aprile per la festa della Liberazione il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella apre in via straordinaria, essendo lunedì giorno di chiusura, dalle 10.00 alle 19.00 con tantissime attività nelle aree aperte del borgo, aperitivi, degustazioni a cura di Etica food oltre a laboratori per bambini e bambini.

Attraverso un percorso ideale, il visitatore potrà percorrere una “strada”, un viale, dove ognuno possa essere “libero” di esprimere la propria gioia e la propria libertà che sarà animato da flash mob di danza, e performance di artisti di strada e trampolieri. Nelle piazze e nei cortili del borgo si potrà assistere a esecuzioni musicali, letture poetiche, ammirare le coreografie di una ballerina e assistere ai giochi di un mago delle bolle di sapone. La musica sarà padrona del tempo e dello spazio, mentre gli artisti circensi intratterranno il pubblico alternandosi con i danzatori. L’animazione sarà attiva in diversi momenti della giornata, dalle 11:00 alle 12:30 dalle 14:30 alle 15:30 dalle 16:00 alle 17:00.

Alla fine del percorso del viale della Libertà ci sarà un libro, con pagine bianche, dove ognuno dei visitatori potrà lasciare un pensiero, uno scritto, esprimendo il proprio concetto di libertà. Ingresso gratuito

Nelle suggestive sale del Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica Coopculture propone un laboratorio per i più piccoli durante il quale un operatore didattico introdurrà il tema Astarte e il mare e il mercato dei beni di lusso che arrivavano dal mare, in particolare delle uova di struzzo intagliate e decorate. A seguire nell’aula didattica i ragazzi si cimenteranno con uova di cialda confettate che andranno decorate con temi ispirati a quelli antichi con colori edibili, in modo da creare un “dolce manufatto” che potranno portate con loro al termine dell’attività.

Biglietto d’ingresso gratuito Costo laboratorio euro 6,00 a persona (tariffa promozionale ridotta invece di 8,00 euro).

Prenotazione consigliata (2,00 euro da aggiungere al costo del laboratorio)

A seguito dell’attività possibilità di acquisto di una merenda per i piccoli partecipanti, al costo di € 5,00.

Per i genitori dei partecipanti al laboratorio e che acquistano il servizio di visita alla Torre Saracena al costo di 3,00 euro a persona, si prevede l’ingresso ridotto a 6,00 euro invece di 8,00 (fino ad esaurimento posti).

Al termine della giornata si potrà degustare anche un aperitivo presso il Medcafè al costo di € 10,00 euro a persona comprendente un calice di vino, patatine, noccioline, olive, cous cous, fiore di zucca fritto e rustici.