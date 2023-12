50 anni di storia del Basket Pegaso: a Tarquinia una mostra e intense settimane di attività

La sala “D. H. Lawrence” in via Umberto I, nel cuore del centro storico di Tarquinia, ha aperto le sue porte per celebrare i 50 anni di storia del Basket Pegaso Tarquinia. La mostra, inaugurata con emozione, offre un viaggio attraverso cinque decenni di successi, ricordi e impegno nella comunità sportiva.

La presidente Laura Gamberini esprime il significato dietro l’esposizione: “Fotografie, cimeli, palloni autografati, divise, scarpe, articoli di giornali e coppe, dall’inizio degli anni Settanta ad oggi, dal campetto del Duomo all’attuale palazzetto. Un omaggio speciale è dedicato a ragazzi prematuramente scomparsi: Kevin Bicchierini, Secondiano Sileoni, Luca Perugini e Matteo Meneghetti.”

La mostra, aperta al pubblico il 16 e 17 dicembre dalle 16:30 alle 19:30 con ingresso libero, offre l’opportunità di immergersi nella storia e negli avvenimenti che hanno plasmato il Basket Pegaso Tarquinia.

Ma non sono solo ricordi nella vita della società sportiva tarquiniese, che vive settimane intense sotto molteplici aspetti. Dal punto di vista agonistico, la squadra è al culmine della sua forma, mentre nell’ambito della solidarietà sta compiendo gesti significativi.

“I giovani dell’associazione Cuori Blu, allenati da Chiara Cevolo e Silvia Calandrelli, hanno partecipato il 3 dicembre a ‘Ceramicabile’, manifestazione organizzata dal Comune di Tarquinia al palazzetto ‘Angelo Jacopucci’,” dichiara il Basket Pegaso Tarquinia. “Un’esperienza di inclusione attraverso la pallacanestro che stiamo portando avanti da alcune settimane con ottimi risultati.”

Il mercoledì vede la presenza della squadra all’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia per gli allenamenti con i ragazzi più grandi, mentre i più piccoli si uniscono al palazzetto dello sport per condividere la passione e imparare dai migliori. Il Basket Pegaso Tarquinia dimostra che la sua eredità va oltre i risultati sul campo, abbracciando valori di inclusione, ricordo e impegno nella comunità.