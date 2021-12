A Natale gusta la Tuscia: la nota dopo l’evento

Riceviamo e pubblichiamo

Una tre giorni di pieno successo, oltre ogni aspettativa, quella di “A Natale Gusta La Tuscia”, l’evento natalizio ospitato a Palazzo Vipereschi, sede dell’Università Agraria di Tarquinia, lo scorso weekend. Si è trattato di un mercatino-expo basato su vendite, degustazioni e spiegazioni per scoprire i prodotti tipici del nostro territorio, che sono stati moltissimi e di ampia varietà: pasta, cereali, marmellate, sughi, patè, miele, polline, olio, vini, formaggi, tisane, conserve e molto altro. Non sono mancati anche intermezzi ludici, come l’apicoltore che suonava il violino ed i brindisi finali a base di bollicine km 0. L’affluenza, pur nel pieno rispetto delle regole, è stata molto buona e numerosi concittadini hanno fatto shopping col sorriso (sotto alla mascherina), tanto da richiedere sin anche un’apertura straordinaria nella mattinata di domenica scorsa.

L’ideatrice, Laura Liguori, ha tenuto ad elencare tutte le persone che hanno reso possibile l’iniziativa: “L’Università Agraria ha subito accolto favorevolmente questa idea, ed il Vicepresidente Alberto Tosoni assieme al consigliere Giuseppina Befani l’hanno realizzata in modo davvero impeccabile, tengo a sottolinearlo. Si sono occupati egregiamente di tutto, dai contatti con i produttori sino agli allestimenti, per finire con la promozione, e tutto con un budget pari a zero, non spendendo nulla se non risorse personali. Fondamentali anche i dipendenti dell’Agraria, in primis Corrado Malatini, Pietro Goretti e Maria Bellucci. Il Vicesindaco del Comune di Tarquinia Luigi Serafini ha creduto nell’iniziativa ed è stato sempre presente, offrendo supporto prezioso, la Camera di Commercio Rieti-Viterbo è stata essenziale per la riuscita di questo evento, come la Pro Loco di Tarquinia (con particolare riguardo per Fabrizio Ercolani e Primo Andreini) che ha concesso i gazebo che hanno trasformato il cortile di Palazzo Vipereschi in un salottino del km0, e Massimiliano Cesarini che ci ha aiutato per il trasporto. Un grazie va anche alla Grafica Lamberti per le locandine, ai tantissimi negozianti di Tarquinia che ci hanno sponsorizzato, alle testate giornalistiche che hanno parlato dell’iniziativa, alla Coop Serena. Magnifici i produttori che hanno aderito allestendo banchi attraenti e creando un intrattenimento sano, amico del territorio e di qualità assoluta: Ape Velka, Opificio 13, Caseificio Comunaletto, Bottega della Tuscia, Cantina di Cerveteri Tarquinia, Cooperativa Pantano, Olitar, Azienda Agricola Giorgini, Poggio Nebbia, La Turchina. Grazie infine a tutti i visitatori che sono intervenuti”.