A Proceno grande festa per l’Aglio rosso il 3 e 4 agosto

Sabato 3 e domenica 4 agosto si svolgerà la prima edizione del Festival dell’Aglio Rosso di Proceno, un evento particolarmente atteso e finanziato dal PNRR attraverso un bando del Ministero della Cultura, con fondi dell’Unione Europea. Questo festival mira a valorizzare l’aglio rosso di Proceno, un prodotto emblematico della Tuscia, accrescendo la sua visibilità sia a livello locale che nazionale. L’appuntamento si terrà nel pittoresco borgo di Proceno, al confine con la Toscana, e promette di offrire un’esperienza ricca e variegata per tutti i partecipanti.

Programma del Festival: Scopri Tutte le Attività

Il festival sarà ricco di eventi e attività, tra cui laboratori del gusto, incontri, e show cooking. Non mancheranno le attività esperienziali per bambini e la Gara Gastronomica “Il Rosso sul Podio” dedicata ai cuochi non professionisti. Inoltre, sarà possibile visitare il Mercato della Terra, dove produttori locali e artigiani artistici esporranno e venderanno i loro prodotti. Questo evento non solo celebra l’aglio rosso di Proceno ma offre anche un’opportunità per scoprire e gustare altri prodotti tipici del territorio.

Riconoscimenti e Informazioni Utili

L’aglio rosso di Proceno è un prodotto di grande valore, riconosciuto e tutelato da varie attestazioni: è inserito nell’Arca del Gusto Slow Food, tra i Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), e nel Registro delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione. Inoltre, fa parte del paniere dei prodotti tipici di qualità del Marchio Tuscia Viterbese. Durante il festival, sarà possibile acquistare l’aglio rosso di Proceno e i suoi derivati. Per maggiori dettagli, segui la pagina Facebook di Slow Food Viterbo e Tuscia o visita il sito del Comune di Proceno. Per partecipare alla gara o per ulteriori informazioni, puoi contattare Vittoria Tassoni al 329.0306936 o inviare una email a viterboslowfood@gmail.com. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento unico e gustoso!

Sabato 3 agosto

Ore 10.00 – Palazzo Sforza

Inizio Gara Gastronomica

ore 10,30 – Palazzo Sforza

Convegno dedicato alla valorizzazione dell’aglio rosso di Proceno

Al termine Aperitivo e degustazioni in terrazza con prodotti del territorio

Ore 16,00 – Giardini pubblici

Mercato della Terra Slow Food con produttori locali e della Tuscia e di artigianato artistico

Ore 18,00 -20.00 Giardini pubblici

Area bambini: Laboratori sensoriali e di educazione alimentare

“Il Memory delle 4 Stagioni” e “Dal seme alla pianta”

Ore 18,00 – Via S. Agnese

Dimostrazione di intreccio dell’aglio a cura della rete d’impresa “Tradizione ed Appartenenza”

Ore 18,30 – Via S. Agnese

Arena: “Birra e bruschetta con olio e aglio rosso di Proceno: connubio da sogno” Laboratorio del gusto con il birrificio agricolo BirrAlfina

Ore 19,30 – Via S. Agnese

Arena: Show cooking “…e che pasta con l’Aglio rosso di Proceno” con Vittoria Tassoni, cuoca dell’Alleanza Slow Food e food blogger. Interverrà l’Azienda agricola Villa Sant’Ermanno

Ore 21.00 Chiusura Mercato

Domenica 4 agosto

Ore 10,00 – 13.00 Giardini pubblici

Mercato della Terra Slow Food con produttori locali e della Tuscia e di artigianato artistico

Ore 10,00 – Giardini pubblici

Area Mercato – Laboratorio per Bambini “L’Intreccio“: Luciano e il papà insegneranno ai più piccoli a creare cestini in vimini

Ore 11,00 – Via S. Agnese

Area Mercato – Laboratorio per adulti: Dimostrazione dell’Arte di Intrecciare vimini: mettiti alla prova insieme a Luciano e il papà

Ore 16,00 – 20,00 Giardini pubblici

Mercato della Terra Slow Food con produttori locali e della Tuscia e di artigianato artistico

Ore 18,00 – 20.00 Giardini pubblici

Area bambini: Laboratori sensoriali e di educazione alimentare

“Il Memory delle 4 Stagioni” e “Dal seme alla pianta”

Ore 18,30 – Via S. Agnese

Arena: Consegna del Premio “Il Rosso sul Podio” alla ricetta originale che meglio valorizza l’aglio rosso di Proceno e Show Cooking del piatto vincitore.

Ore 19.30 – Via S. Agnese

Arena: “La Carne Chianina” Laboratorio del gusto con l’Azienda Agricola “Poder Riccio”