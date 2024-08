A Santa Fiora apre la “Rural Design Week”: dall’11 al 17 agosto mostre ed eventi

Dall’11 al 17 agosto, Santa Fiora ospiterà la Rural Design Week – Edizione Zero, una settimana interamente dedicata al rapporto tra design, industrie creative e sviluppo territoriale. L’evento, ideato da Mirko Tattarini, professore all’ISIA di Firenze, si ispira alla candidatura del Monte Amiata a “Capitale della Cultura” e mira a esplorare come il design possa contribuire alla crescita dei borghi italiani. Organizzato dall’Associazione RUDE in collaborazione con ISIA Firenze e il Comune di Santa Fiora, l’evento prenderà il via domenica 11 agosto alle ore 18, con l’inaugurazione delle mostre nella Sala del Popolo.

Workshop e mostre: creatività e sostenibilità al centro della settimana

Uno dei momenti più importanti della Rural Design Week sarà il workshop “Solar Design: oggetti e scenari di rigenerazione post-globale”, che vedrà la partecipazione di 11 iscritti provenienti da tutta Italia. Questi giovani creativi lavoreranno a stretto contatto per ideare e realizzare un progetto di rigenerazione di una struttura del Comune, con l’obiettivo di coniugare innovazione e sostenibilità. Due mostre arricchiranno ulteriormente il programma: “Design Fiction”, allestita nella Sala del Popolo del Palazzo comunale, e “Post Global Village: oggetti migratori” nell’ex chiesa di Sant’Antonio, entrambe con un forte messaggio ecologico e sociale.

Eventi e incontri: un futuro sostenibile per le aree interne

Il programma della Rural Design Week include anche una serie di eventi e incontri imperdibili. Il 13 agosto, in Piazza Garibaldi, si terrà un talk su “Aree interne e industrie creative, impariamo ad amare il futuro”. Il 16 agosto, la giornata sarà dedicata alla creatività forestale e si concluderà con un aperitivo musicale alla Peschiera. Infine, il 17 agosto, verranno presentati i risultati del workshop, chiudendo così una settimana che promette di portare un vento di innovazione e sostenibilità nel cuore del Monte Amiata.