A Santa Fiora torna la Festa del Marrone Santafiorese￼

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

Torna a Santa Fiora la Festa del Marrone Santafiorese sabato 15 e domenica 16 ottobre e ancora sabato 22 e domenica 23 ottobre, due fine settimana dedicati alla valorizzazione del prodotto principe dell’Amiata con tante iniziative: le escursioni, il mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato, musica e buon cibo. E poi l’apertura del bellissimo castagneto della Peschiera con possibilità di raccogliere i marroni con gli esperti del luogo.

L’evento è organizzato, come ogni anno, dalla pro loco in collaborazione con il Comune di Santa Fiora.

“Il Marrone Santafiorese è una delle eccellenze di questo territorio –afferma il vicesindaco Azzurra Radicchi – un prodotto che racconta la storia gastronomica dell’Amiata, essendo stato sempre un alimento fondamentale per la sussistenza delle popolazioni di montagna. E c’è tutta una tradizione, da custodire e tramandare, giunta fino ai nostri giorni, sulla raccolta e lavorazione della castagna. La festa è l’occasione per raccontare questo mondo ed un richiamo importante anche per il turismo di prossimità.”

Ma ecco il programma: sabato 15 ottobre alle ore 9, in piazza Garibaldi, apertura degli stand ed esposizione dei prodotti tipici e dell’artigianato locale.

Alle 9 e 30 apre il Castagneto della peschiera con possibilità di raccolta dei marroni con esperti del luogo e alle 10 e 30, sempre nel castagneto, sarà la volta delle prove libere di tiro con l’arco, con la compagnia degli arcieri di Santa Fiora.

Alle ore 11 nel castagneto della Peschiera, saranno pronte le gustose castrate, le castagne arrostite sul fuoco, come da tradizione. Dalle 12 in poi disponibili anche i panini con salsiccia alla brace. E alle 15 e 30 castrata e vino.

Domenica 16 ottobre, la festa prosegue alle ore 9, in piazza Garibaldi con l’apertura degli stand e l’esposizione prodotti tipici e dell’artigianato locale; alle 9 e 30 apertura del castagneto della Peschiera con possibilità di raccolta marroni con esperti del luogo.

Alle 9 e 30 solo su prenotazione visite guidate del centro storico alla scoperta del paese. Info e prenotazioni ufficio turistico: 0564 977142 e whatsapp 3497201387

A partire dalle ore 10 e 30 al Castagneto della Peschiera prove libere di tiro con l’arco con la Compagnia degli Arcieri di Santa Fiora. E alle 14 da piazza Garibaldi al castagneto, passeggiata in compagnia dei Musicanti di Maremma, un gruppo folkloristico che presenta un repertorio di canzoni popolari maremmane e toscane.

Sabato 22 ottobre alle ore 9, in piazza Garibaldi, apertura degli stand ed esposizione dei prodotti tipici e dell’artigianato locale.

Alle 9 e 30 apre il Castagneto della peschiera e alle 10 e 30, sempre nel castagneto, sarà la volta delle prove libere di tiro con l’arco, con la compagnia degli arcieri di Santa Fiora. A partire dalle ore 12 saranno disponibili anche i panini con salsiccia alla brace. E alle 14, da piazza Garibaldi al castagneto, passeggiata in compagnia dei MistiCanti Popolari, un gruppo di musici e cantori, con un progetto etnico e un repertorio che riprende la musica e i canti della tradizione italiana da nord a sud.

Domenica 23 ottobre

Alle ore 9, in piazza Garibaldi, apertura degli stand ed esposizione di prodotti tipici e dell’artigianato locale e alle ore 9 e 30, apertura del Castagneto con possibilità di raccolta dei marroni con esperti del luogo e alle 10 e 30 si terranno le prove libere di tiro con l’arco con la compagnia degli arcieri di Santa Fiora.

In piazza Garibaldi alle 16 e 30 esibizione della Corale Padre Corrado Vestri e a seguire corteo storico in abiti medievali “Alla Corte dei Conti Sforza” con la prima uscita in paese dei Tamburini di Santa Fiora.