A Santa Marinella ogni domenica la celebrazione con rito ortodosso

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Ieri presso l’Istituto Maria Consolatrice si è svolta una messa con rito Ortodosso che ha visto la comunità Ucraina ospitata a Santa Marinella partecipare al completo. L’iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Tidei e dall’assessore D’Emilio ha visto la presenza della consigliera regionale Marietta Tidei e della consigliera Paola Fratarcangeli. Dopo la cerimonia, si è tenuto un pranzo per far sì che questa comunità, che ha subito enormi sofferenze, si potesse ritrovare per guardarsi negli occhi. Ogni domenica sarà ora possibile celebrare la loro funzione religiosa e ritrovare il senso di comunità in un paese che non è il loro ed alleviare così le preoccupazioni per i familiari rimasti in patria.

Sono molti i bambini che hanno finalmente ritrovato un momento di serenità. Si ringrazia per l’assistenza la Misericordia ed il presidio ASL presente sul posto, in quanto ha verificato e validato tutte le vaccinazioni, provvedendo ad eseguire eventuali vaccinazioni mancanti. Un’azione semplice ma dovuta per lo spirito che da sempre contraddistingue la nostra città e che, anche in questo delicato periodo, si sta dimostrando eccezionale nei confronti di queste persone. Il tutto si unisce con il consueto supporto alle nostre famiglie, come avvenuto sabato con la distribuzione dei generi alimentari ad opera dei volontari. Abbiamo ancora molto lavoro da fare su tutti i fronti, specialmente in questo momento così incerto e difficile.