A Santa Marinella parte in via sperimentale l’installazione dei nuovi “cartelli” termo-adesivi

“Arriva sul territorio comunale e in via sperimentale una nuova segnaletica stradale – annuncia il sindaco Pietro Tidei – Si tratta di cartelli termo-adesivi posizionati direttamente sul manto stradale, nella speranza che siano più visibili a chi viaggia.

Dopo aver raccolto le richieste dei cittadini sulla presenza di auto in corsa in determinate strade del territorio, stiamo provvedendo all’installazione di una nuova segnaletica termo adesiva su alcune strade urbane di Santa Marinella.

L’opera, in via del tutto sperimentale, è iniziata questa mattina sul Lungomare Guglielmo Marconi e nei prossimi giorni sarà eseguita su via Rucellai, su via IV novembre e proseguirà su via Etruria. Conclude il sindaco: “Per noi rappresenta un nuovo tentativo per invitare le persone a mantenere su strada una velocità moderata soprattutto nel centro abitato”.