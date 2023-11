A Tarquinia la magia del cinema: in città da qualche giorno le riprese di “In the Hand of Dante”

Lo spettacolo del cinema tra le strade di Tarquinia: come accaduto spesso negli ultimi anni, la città etrusca ospita in questi giorni un set cinematografico, con la vivacità e la curiosità che questo comporta.

Dopo le polemiche della scorsa settimana sulle dichiarazioni di Giulivi e il finale accordo con la produzione, da qualche giorno il tratto dal Torrione a Santa Maria in Castello è allestita per rendere la suggestione di una città italiana del XVI secolo, come necessario per le scene di “In the Hand of Dante”, film diretto da Julian Schnabel e ispirato all’omonimo romanzo di Nick Tosches.

Non ci sono, a Tarquinia, le superstar del calibro di Jason Momoa, Gerard Butler o Gal Gadot, ma il clima di eccitazione creato dalla presenza di una così ambiziosa troupe cinematografica sta animando la città, tra comparse, visitatori curiosi e attori in giro per i locali tarquiniesi.