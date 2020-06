A Tarquinia l’estate entra nel vivo: e con essa l’attività a pieno ritmo di Gusto Bistrot

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

L’estate entra nel vivo e con essa riparte a pieno ritmo e in totale sicurezza l’attività del ristorante Gusto bistrot che -, tra sapori, colori e tradizione -, è pronto ad offrire spumeggianti esperienze culinarie che dal mare arrivano direttamente in tavola.

Dal primo luglio il bistrot di mare, situato all’ingresso del Lido di Tarquinia, è infatti aperto tutte le sere. Il locale – per tutte le tasche e per tutte le esigenze – offre servizi ad ampio raggio per giovani e meno giovani: dall’aperitivo, allo stuzzichino, alla cena tra amici o quella romantica (su prenotazione anche con suite annessa), fino all’incontro di lavoro e alle cerimonie e compleanni.

Entrando nelle atmosfere fashion e total white di Gusto bistrot, preparatevi a percorrere un vero e proprio “viaggio nel piacere”…per il palato ma anche per gli occhi. Un viaggio mai uguale a se stesso, da vivere nelle diverse location che compongono il locale dove non manca mai la musica di accompagnamento: dalla verandina esterna easy, alle moderne sale interne, fino all’incantevole giardino dove poter consumare i pasti in comodi divani. Un contesto davvero unico nel suo genere.

I piatti, curati dallo staff in cucina, vengono preparati secondo ricette che coniugano sapientemente tradizione mediterranea e creatività, utilizzando accostamenti di materie prime selezionatissime. Ogni piatto nasce dal freschissimo pescato del giorno abbinato a prodotti di primissima scelta.

La pasta – lunga, corta e ripiena – è rigorosamente fatta in casa dallo chef di Gusto bistrot, per esaltare al meglio il sapore del mare, come nel supremo “Tagliolino ai ricci”. E non è da meno il tradizionalissimo “Spaghettone alle vongole”, un cult che da Gusto non puó mancare mai.

La proposta, che vale il viaggio, è l’entree di crudi – anch’essi immancabili – per fare un tuffo immediato nel sapore del mare, magari seguendo il suggerimento dei titolari che lo consigliano accompagnato da un preziosissimo sale rosa dell’Himalaya e da ottimi vini prodotti dalle aziende locali, senza tuttavia trascurare il supremo Franciacorta per accontentare anche i più esigenti.

Ma un posto d’onore occupano sicuramente i fritti: consigliati in “Gran Gusto”, davvero come mai provati prima; o proposti nella tradizionalissima ‘calamari e gamberi’, per chi non vuole allontanarsi dal conosciuto.

Unico e inimitabile “l’antipasto di Gusto” che raccoglie assaggi del miglior pesce del giorno lavorato dalle sapienti mani degli chef: un’altra proposta gran vanto della cucina che presenta una selezione di sicuro successo culinario.

Il sapore di mare trionfa anche nella semplicità della “Grigliata di Gusto” che viene accompagnata da salse elaborate con un sublime olio evo tarquiniese. Per i palati più delicati non manca il particolare “Carpaccio di gamberi rosa”, freschissimi del nostro mare.

I dessert di Gusto bistrot, rigorosamente espressi, meritano infine il giusto spazio di assaggio e si possono gustare con ottimo passito….Tanto per non lasciare nulla al caso. Che desiderare di più?!