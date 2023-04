A Vetralla il 7 maggio si corre la 25esima edizione del Trofeo Uomo Cavallo

Riceviamo e pubblichiamo

Vetralla torna sul palcoscenico del grande running del Viterbese. Con la 25esima edizione del Trofeo Uomo Cavallo, che si presenta completamente rinnovato nel tracciato, un percorso velocissimo di 10 chilometri, di cui 7 in discesa; nella formula, con le iscrizioni limitate a soli 350 posti; e nella veste, per un evento sportivo che fa parte del circuito Corri in Tuscia e una festa inserita nelle tradizionali celebrazioni dello “Sposalizio dell’Albero”.

Sarà una bellissima giornata di sport il prossimo 7 maggio nel comune viterbese. I runner si ritroveranno alle 8,30 al convento di Sant’Angelo pronti, poi, a scattare alle 9,30 per arrivare alla villa comunale di Vetralla, dove sarà allestito un open village, che ospiterà un ricco programma di iniziative. “Abbiamo voluto stravolgere la manifestazione per rilanciarla e farla diventare un punto di riferimento nel panorama italiano delle gare di podismo – afferma il gruppo Spirito Sportivo, promotore, insieme ad ASD O.S.O ITALIA, di questa edizione del Trofeo Uomo Cavallo -. Dal nuovo velocissimo percorso al numero di posti limitato, per curare al meglio ogni singolo dettaglio organizzativo, dalle esclusive maglie tecniche che saranno consegnate ai runner alle medaglie in pressofusione, del livello di quelle delle maratone più importanti”. Patrocinato dal Comune di Vetralla, il Trofeo Uomo Cavallo ricorda Domenico Baghini, nato a Cura di Vetralla nel 1867, corridore dalle prestazioni eccezionali e capace tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento di imprese al limite dell’impossibile. “A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, abbiamo già superato il muro dei 200 partecipanti – conclude il gruppo Spirito Sportivo -. Abbiamo podisti da tutta Italia e continuano ad arrivare tante chiamate per avere informazioni”. Per prendere parte alla corsa occorre scrivere a segreteria@montaltosport.it o chiamare il numero di telefono 320 6710269 entro le 13 del 4 maggio. Il costo in pre-iscrizione è di 12 euro. Valgono le norme FIDAL e UISP con il tesseramento 2023. Il Trofeo Uomo Cavallo ha la sponsorizzazione di Regno di Babbo Natale, CG Copyground.it, Sanetti Gioielleria, Karhu, ristorante Dal Sor Francesco, Cancelleri carburanti, Visalia energia, Andrea Frattatolo Pitture.