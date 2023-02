A Vitorchiano ritorna il Carnevale dei Bambini: ecco le date delle feste

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, in questo 2023 il Comune di Vitorchiano torna a festeggiare il Carnevale e lo fa con il Carnevale dei Bambini, “un programma di iniziative – ricorda con piacere il sindaco Ruggero Grassotti – all’insegna dell’allegria, del divertimento e della creatività, con il sostegno della Regione Lazio e rivolte a tutti i bambini ‘da 0 a 99 anni’. Un’occasione importante per incentivare nuovamente l’incontro e la socializzazione, dopo un periodo difficile per tutti, e in grado di coinvolgere tutta la comunità vitorchianese.”

Domenica 19 febbraio in Piazza Roma, alle ore 15.30, è in programma una festa in maschera con animazione. Martedì 21 febbraio, a partire dalle 16.30, presso la sala dell’ex cinema si festeggia il martedì grasso con animazione, maschere e degustazioni di dolci tipici del Carnevale. Infine, presso l’Officina delle Idee in Largo Donatori di Sangue, dopo quelli svolti il 6 e l’8 febbraio, lunedì 13 e mercoledì 15 dalle ore 16.30 alle 18.30 tornano i laboratori artistici a tema Carnevale dal titolo “Ti ho creata… mascherina”. La partecipazione è gratuita.

L’amministrazione comunale ringrazia per la preziosa partecipazione e collaborazione tutte le associazioni e realtà locali, in particolare Pro Loco Vitorchiano, Parrocchia di Santa Maria Assunta, Cavalieri del Soccorso, Gruppo Volontari Protezione Civile, La Nicchia di Roberta Sassara, Banda Musicale Fedeli di Vitorchiano, Majorettes di Vitorchiano, Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo. Un ringraziamento anche all’associazione Carnevale di Vitorchiano che, nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, ha raccolto positivamente l’invito a partecipare alla giornata in piazza del 19 febbraio. Grazie infine alla Regione Lazio per il sostegno all’iniziativa tramite specifico finanziamento.