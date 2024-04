Bolsena, il grande cinema in concerto con l’Orchestra Giovanile Ars Nova

Il grande cinema prende vita in un concerto straordinario insieme all’Orchestra Giovanile Ars Nova. Il suggestivo teatro di San Francesco sarà il palcoscenico domenica 28 aprile alle 18. Qui, la formazione, diretta dai maestri Luco Tomarchio e Giuseppe Ceccarini, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle più belle colonne sonore della settima arte. Dalle epiche melodie di “Dragon Trainer” di John Powell all’incantevole magia di “Aladdin” di Alan Menken; dall’affascinante mondo di “Harry Potter” di John Williams all’energia travolgente de “Gli Incredibili” di Michael Giacchino.

Una Formazione Eccellente: L’Orchestra Giovanile Ars Nova

L’Orchestra Giovanile Ars Nova, nata a settembre del 2019 e composta da 40 talentuosi musicisti dai 16 ai 24 anni provenienti da tutta la Tuscia, si esibirà in un concerto che fonde musica e cinema per far rivivere le emozioni dei grandi film. La formazione, diretta con passione e competenza dai maestri Luco Tomarchio e Giuseppe Ceccarini, ha già all’attivo diverse esibizioni di successo a Tuscania e Onano.

Un Evento Speciale: Concerto Patrocinato dal Comune di Bolsena

Questo concerto straordinario, a ingresso libero, è possibile grazie al patrocinio del Comune di Bolsena, della Pro loco Bolsena e del Circolo Acutis. Sarà un’esperienza unica e coinvolgente, in cui la musica e il cinema si fondono per creare un’atmosfera indimenticabile per tutti i presenti.