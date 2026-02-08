A12 Roma–Civitavecchia, lavori di pavimentazione: chiuso lo svincolo di Civitavecchia Nord lunedì 9 febbraio

Sull’autostrada A12 Roma–Civitavecchia sono in programma lavori di pavimentazione che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità nella giornata di lunedì 9 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le 00:00 e le 20:00.

Nel dettaglio, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia Nord, sia:

in entrata verso Roma ,

, sia in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia in direzione Civitavecchia.

Per limitare i disagi agli automobilisti sono stati indicati i seguenti percorsi alternativi:

per entrare in A12 verso Roma: utilizzare lo svincolo di Civitavecchia Sud;

utilizzare lo svincolo di Civitavecchia Sud; per uscire dall’A12 per chi arriva dalla SS1 Aurelia: utilizzare lo svincolo di Civitavecchia Porto.

Chiusa anche l’area di sosta San Liborio Ovest

Contestualmente agli interventi stradali, sarà inoltre chiusa l’area di parcheggio “San Liborio Ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia Nord e la barriera Aurelia, in direzione Roma. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti, tenendo conto delle limitazioni previste.