Acquapendente, 100.000 euro per la rete di imprese “Porta Francigena”

Il Comune di Acquapendente ha ottenuto un finanziamento di 100.000 euro dalla Regione Lazio per “Porta Francigena”, progetto di rete di imprese finalizzato a realizzare azioni di rilievo per lo sviluppo economico e turistico della città e del territorio. La graduatoria finale del bando è stata pubblicata il 4 maggio sul bollettino ufficiale regionale.

“Porta Francigena” prevede molteplici linee di intervento: si va da azioni e interventi di marketing territoriale e di animazione a sostegno delle attività economiche su strada all’organizzazione di nuovi eventi a cadenza periodica, quindi non estemporanei e occasionali, per incentivare la capacità attrattiva di Acquapendente. Inoltre, a servizio dei visitatori, il restyling della tourist card, che avrà anche la versione in lingua inglese, l’implementazione della cartellonistica e l’aggiornamento dei contenuti raggiungibili tramite QR Code. Infine, attività formative ed educative rivolte a differenti segmenti di pubblico.

“Ringraziamo la CNA Viterbo e Civitavecchia per il prezioso supporto offerto in fase di candidatura – commenta Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente – e la rete di imprese Porta Francigena e l’associazione Aquesio al Centro per il percorso di co-progettazione attivato a beneficio della città, grazie a cui è stato possibile raggiungere questo bel risultato che premia il valore e la qualità di quanto presentato. Continuiamo a muoverci in modo sempre più determinato verso il rilancio economico e la promozione turistica del territorio aquesiano e ciò è possibile soltanto facendo gioco di squadra con tutti gli attori coinvolti”.