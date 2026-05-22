Acquapendente celebra la ceramica: nuovo allestimento al Museo della Città

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Acquapendente celebra la propria antica tradizione ceramica con una serie di iniziative inserite nel programma nazionale di Buongiorno Ceramica!, manifestazione promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica che coinvolge i comuni italiani riconosciuti per la loro storia artigianale nel settore.

Il momento centrale sarà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 17, al Museo della Città Civico e Diocesano di Acquapendente, con la premiazione del concorso “Antica Fiera delle Campanelle”, giunto alla quattordicesima edizione e dedicato a ceramisti e appassionati della lavorazione artistica della ceramica.

La mostra delle opere partecipanti, aperta già dal 9 maggio, resterà visitabile fino a domenica 24 maggio negli orari di apertura del museo.

Nuovo allestimento per la ceramica arcaica

A seguire sarà inaugurata la nuova sezione dedicata alla ceramica arcaica, curata dall’associazione ArcheoAcquapendente in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.

Il nuovo allestimento è stato realizzato grazie ai fondi regionali destinati alla valorizzazione dei luoghi della cultura e ha permesso il trasferimento delle collezioni dalla precedente sede della Torre Julia de Jacopo al museo cittadino, completando così l’unificazione degli spazi espositivi.

I reperti provengono dagli scavi effettuati nel 1995 nel convento di Sant’Agostino e raccontano un arco temporale compreso tra la fine del XIII e i primi decenni del XV secolo. Le ceramiche esposte testimoniano una produzione locale influenzata dalle tradizioni romane, umbre e toscane, con elementi decorativi e tipologici ritenuti unici nel panorama dell’Italia centrale medievale.

Visite guidate e informazioni

I volontari di ArcheoAcquapendente saranno disponibili per visite guidate tematiche dedicate alla nuova sezione museale, su richiesta dei visitatori presso la biglietteria.

Il museo è aperto:

  • dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17;
  • sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito ufficiale del Comune di Acquapendente.