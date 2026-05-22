Acquapendente celebra la ceramica: nuovo allestimento al Museo della Città

Acquapendente celebra la propria antica tradizione ceramica con una serie di iniziative inserite nel programma nazionale di Buongiorno Ceramica!, manifestazione promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica che coinvolge i comuni italiani riconosciuti per la loro storia artigianale nel settore.

Il momento centrale sarà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 17, al Museo della Città Civico e Diocesano di Acquapendente, con la premiazione del concorso “Antica Fiera delle Campanelle”, giunto alla quattordicesima edizione e dedicato a ceramisti e appassionati della lavorazione artistica della ceramica.

La mostra delle opere partecipanti, aperta già dal 9 maggio, resterà visitabile fino a domenica 24 maggio negli orari di apertura del museo.

Nuovo allestimento per la ceramica arcaica

A seguire sarà inaugurata la nuova sezione dedicata alla ceramica arcaica, curata dall’associazione ArcheoAcquapendente in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.

Il nuovo allestimento è stato realizzato grazie ai fondi regionali destinati alla valorizzazione dei luoghi della cultura e ha permesso il trasferimento delle collezioni dalla precedente sede della Torre Julia de Jacopo al museo cittadino, completando così l’unificazione degli spazi espositivi.

I reperti provengono dagli scavi effettuati nel 1995 nel convento di Sant’Agostino e raccontano un arco temporale compreso tra la fine del XIII e i primi decenni del XV secolo. Le ceramiche esposte testimoniano una produzione locale influenzata dalle tradizioni romane, umbre e toscane, con elementi decorativi e tipologici ritenuti unici nel panorama dell’Italia centrale medievale.

Visite guidate e informazioni

I volontari di ArcheoAcquapendente saranno disponibili per visite guidate tematiche dedicate alla nuova sezione museale, su richiesta dei visitatori presso la biglietteria.

Il museo è aperto:

dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17;

sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito ufficiale del Comune di Acquapendente.