Roma e la Notte dei Musei: una settimana di eventi tra arte, cinema e visite guidate

Sarà la Notte dei Musei di Roma 2026 il cuore della programmazione culturale promossa da Roma Capitale dal 22 al 28 maggio. Sabato 23 maggio, in contemporanea con la Nuit Européenne des Musées, musei civici e spazi culturali della Capitale resteranno aperti straordinariamente dalle 20 alle 2 con spettacoli, concerti, visite ed eventi diffusi in tutta la città.

Tra gli appuntamenti principali anche incontri letterari, cinema, passeggiate urbane e visite guidate alle mostre in corso nei musei cittadini.

Libri, storia e incontri culturali

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi proseguono gli appuntamenti di “Libri al Museo”: il 27 maggio Lisa Roscioni presenterà Questa è una bella istoria. Il processo alla badessa di Castro, 1573-1574, dedicato a uno scandalo religioso del Cinquecento legato alla figura di Elena Orsini di Pitigliano.

Il giorno successivo, sempre a Palazzo Braschi, spazio alla conferenza Produzione e potere pubblico in Italia centrale tra XII e XVI secolo, con studiosi e archeologi impegnati in un confronto sugli spazi manifatturieri nella Roma medievale e moderna.

Al Museo di Roma in Trastevere, il 28 maggio, la germanista Laura Bocci approfondirà invece la figura di Rosa Luxemburg e il suo celebre Erbario di prigionia.

Cinema, itinerari urbani e Planetario

Alla Casa del Cinema prosegue la rassegna “This is England”, collegata alla mostra Lanterne magiche, con le proiezioni di I, Daniel Blake di Ken Loach e The Iron Lady di The Iron Lady.

Per il ciclo “Passeggiate Romane”, il 22 maggio è prevista una visita a Porta Pia e al Museo Storico dei Bersaglieri, mentre il 26 maggio si terrà un itinerario dedicato alla street art nel quartiere Garbatella.

Al Planetario di Roma continuano infine gli spettacoli astronomici per adulti e famiglie, tra cui Interstellari, La magia dell’aurora boreale e Ritorno alle stelle.