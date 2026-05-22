Piattoriccomicificco supera i 10 milioni di views: il food vlog ora guarda all’Europa

Dieci milioni di visualizzazioni su YouTube e una crescita continua nel panorama del racconto gastronomico italiano. Piattoriccomicificco su YouTube festeggia un traguardo storico dopo oltre 100 puntate dedicate all’alta cucina, ai ristoranti stellati e al dietro le quinte del fine dining.
Il format editoriale, premiato nel 2025 con il riconoscimento “Roma Eccelle” come Food Vlog dell’anno, ha costruito negli ultimi mesi una community sempre più ampia grazie a un approccio diretto e indipendente alla critica gastronomica.
Dietro il progetto ci sono i “Cacciatori di Stelle”: Leonardo Tosoni, Marco Piastra e Dionisio Graziosi.
Dai grandi chef italiani ai nuovi contenuti in Slovenia
Tra i contenuti che hanno contribuito alla crescita del canale figurano incursioni nei grandi ristoranti italiani, come l’Atelier Moessmer dello chef Norbert Niederkofler, le esperienze da Casa Perbellini ai 12 Apostoli con Giancarlo Perbellini e le recensioni dedicate a Autem dello chef Luca Natalini.
Grande attenzione anche ai contenuti partecipativi e alle esperienze condivise con la community, come la cena con un follower al Moma o il viaggio gastronomico nel ristorante Coro.
Il progetto guarda ora sempre più all’estero: in questi giorni la produzione si è spostata in Slovenia per nuovi episodi dedicati alla cucina sostenibile e alla nuova frontiera del fine dining europeo.
Nuovi viaggi tra Europa, America e Brasile
Il traguardo dei 10 milioni di views rappresenta per il format un nuovo punto di partenza. Nei prossimi mesi Piattoriccomicificco racconterà esperienze gastronomiche tra San Francisco, Ischia, il Lago di Como, Lituania e Rio de Janeiro.
L’obiettivo dichiarato resta quello di esplorare le tendenze più innovative della gastronomia contemporanea, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, del territorio e della valorizzazione delle eccellenze internazionali.