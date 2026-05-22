Scarpinata della Teverina 2026, dieci anni di cammini nel cuore della Tuscia

Dieci anni di sentieri, paesaggi e passi condivisi nel cuore della Tuscia. Domenica 31 maggio 2026 torna a Grotte Santo Stefano la decima edizione della “Scarpinata della Teverina”, manifestazione ludico-sportiva dedicata agli appassionati di trekking e camminata al passo libero.

L’evento coinvolgerà i territori di Grotte Santo Stefano, Celleno, Graffignano, Sipicciano e Viterbo, unendo sport, valorizzazione del territorio e tradizioni locali.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione della Misericordia di Grotte Santo Stefano, impegnata nella sicurezza dei percorsi, e della Pro Loco locale, che curerà il pranzo finale dedicato ai partecipanti.

Tre percorsi tra natura e sfida sportiva

La Scarpinata propone tre itinerari differenti, pensati per coinvolgere sia famiglie e camminatori occasionali sia gli appassionati delle lunghe distanze:

12 chilometri, per una passeggiata rigenerante tra i paesaggi della Teverina;

18 chilometri, per chi desidera un impegno fisico intermedio;

42 chilometri Marathon, dedicata ai camminatori più esperti.

L’edizione 2026 rappresenta inoltre la seconda tappa del Criterium “120 Miglia in Tuscia”, circuito che premierà gli atleti capaci di completare le cinque principali marathon del territorio, sia nella versione lunga che in quella media.

Iscrizioni aperte online e a Viterbo

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online attraverso Tuscia Trekking Experience oppure presso il negozio Runner, in via del Campo Sportivo Scolastico a Viterbo.

“La Scarpinata non è solo una camminata, ma un momento di riscoperta delle proprie radici”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il valore di una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento fisso per gli amanti dell’attività all’aria aperta e della promozione del territorio.