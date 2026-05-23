Acquapendente, due settimane di eventi lungo la Via Francigena tra cultura, sapori e comunità

Acquapendente celebra la Via Francigena con un ricco calendario di iniziative che uniranno cultura, tradizioni, solidarietà e valorizzazione del territorio. Nasce così “Francigena ad Acquapendente”, manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con Associazione Culturale Arisa, Teatro Boni, Slow Food, Unicoop Etruria, Associazione Europea delle Vie Francigene, Fisar, Avis e Aned.

Il programma accompagnerà cittadini e visitatori per due settimane lungo un percorso fatto di incontri, degustazioni, cammini e momenti dedicati alla comunità, culminando con l’ottava edizione di “Francigena con Gusto”.

Solidarietà, itinerari culturali e passeggiate lungo la Francigena

Il primo appuntamento è previsto per domenica 24 maggio 2026 in Piazza Girolamo Fabrizio, dove alle 16.30 arriverà il progetto Francigena Aned, promosso dall’Associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto. Nella stessa occasione sarà inaugurata anche la sezione di Acquapendente dell’Aido, dedicata alla donazione degli organi.

Domenica 31 maggio sarà invece la volta di “A spasso lungo la Via Francigena”, itinerario tra arte, storia e paesaggi pensato per riscoprire i luoghi della cultura della città e del territorio aquesiano.

Torna “Francigena con Gusto” tra arte, street food e tradizioni

Dal 5 al 7 giugno il chiostro di San Francesco ospiterà l’ottava edizione di “Francigena con Gusto”, evento dedicato ai sapori della Tuscia, alle produzioni locali e alle tradizioni del cammino.

Venerdì 5 giugno alle 17.30 sarà inaugurata la mostra collettiva “Orme creative”, curata da Giulia e Stefano Menichelli, con opere di Giulia Menichelli, Moreno Lanzi, Carla Vaccarelli, Piero Mariani e Margarita Vera. Seguirà la tavola rotonda “Sostenibilità, tradizioni agricole e moto lento”, con la partecipazione della sindaca Alessandra Terrosi, di Luigi Pagliaro per Slow Food Viterbo e Tuscia e di Lilli Di Cristoforo per Lazio Unicoop Etruria. Al termine spazio ai banchi d’assaggio dei prodotti tipici della Tuscia.

Sabato 6 giugno alle 11 appuntamento con “Dalle mani alla tavola” insieme all’associazione Le Mariette di Forlimpopoli, mentre alle 18.30 sarà inaugurata ufficialmente “Francigena con Gusto” 2026, seguita dall’apertura degli stand dedicati allo street food tradizionale.

La manifestazione si concluderà domenica 7 giugno alle 10.30 con “Passi e Assaggi”, percorso tra i tesori di Acquapendente lungo la Via Francigena accompagnato da soste gourmet con prodotti Coop e degustazioni curate da Fisar.