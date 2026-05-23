Montalto di Castro celebra la Festa della Repubblica: quattro giorni di eventi sul Lungomare Harmine

Il Lungomare Harmine di Montalto di Castro si prepara ad accogliere quattro giorni di eventi in occasione della Festa della Repubblica 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno il litorale si animerà con musica, spettacoli, iniziative dedicate al territorio e momenti istituzionali all’insegna del Tricolore.
Il programma promosso dal Comune unirà intrattenimento, valorizzazione delle tradizioni locali e celebrazioni ufficiali, trasformando il lungomare in un grande spazio aperto dedicato a cittadini e visitatori.
Musica, animazione e valorizzazione del territorio
Il calendario si aprirà sabato 30 maggio dalle ore 15 con un house dj set firmato Crismile da Glorius Live.
Lunedì 1 giugno, dalle ore 11, spazio all’intrattenimento musicale dal vivo con il SAX Beach, mentre dalle 17 si terrà l’esibizione dell’Associazione musicale “Montalto in Musica” – Corpo Bandistico Maestro Carlo Grani.
Per tutta la durata della manifestazione il Lungomare Harmine ospiterà inoltre:
- mostra dell’artigianato;
- spettacoli di strada;
- animazione;
- stand dedicati alla valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze del territorio.
Il 2 giugno il ritorno del “Volo del Tricolore”
Martedì 2 giugno sarà dedicato alle celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica. Alle 9.30 è prevista la cerimonia dell’alzabandiera con i saluti istituzionali.
Alle 10 tornerà uno dei momenti più attesi della manifestazione: il “Volo del Tricolore”, giunto alla terza edizione, con protagonista l’alfiere Paolo Filippini. Le celebrazioni saranno accompagnate dalle esecuzioni musicali dirette dal Maestro Giulia Nardo di Maio.
A Pescia Romana la celebrazione istituzionale si svolgerà invece alle ore 9 in Piazza della Resistenza, nel Borgo Vecchio.