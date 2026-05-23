Montalto di Castro celebra la Festa della Repubblica: quattro giorni di eventi sul Lungomare Harmine

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Il Lungomare Harmine di Montalto di Castro si prepara ad accogliere quattro giorni di eventi in occasione della Festa della Repubblica 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno il litorale si animerà con musica, spettacoli, iniziative dedicate al territorio e momenti istituzionali all’insegna del Tricolore.

Il programma promosso dal Comune unirà intrattenimento, valorizzazione delle tradizioni locali e celebrazioni ufficiali, trasformando il lungomare in un grande spazio aperto dedicato a cittadini e visitatori.

Musica, animazione e valorizzazione del territorio

Il calendario si aprirà sabato 30 maggio dalle ore 15 con un house dj set firmato Crismile da Glorius Live.

Lunedì 1 giugno, dalle ore 11, spazio all’intrattenimento musicale dal vivo con il SAX Beach, mentre dalle 17 si terrà l’esibizione dell’Associazione musicale “Montalto in Musica” – Corpo Bandistico Maestro Carlo Grani.

Per tutta la durata della manifestazione il Lungomare Harmine ospiterà inoltre:

  • mostra dell’artigianato;
  • spettacoli di strada;
  • animazione;
  • stand dedicati alla valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze del territorio.

Il 2 giugno il ritorno del “Volo del Tricolore”

Martedì 2 giugno sarà dedicato alle celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica. Alle 9.30 è prevista la cerimonia dell’alzabandiera con i saluti istituzionali.

Alle 10 tornerà uno dei momenti più attesi della manifestazione: il “Volo del Tricolore”, giunto alla terza edizione, con protagonista l’alfiere Paolo Filippini. Le celebrazioni saranno accompagnate dalle esecuzioni musicali dirette dal Maestro Giulia Nardo di Maio.

A Pescia Romana la celebrazione istituzionale si svolgerà invece alle ore 9 in Piazza della Resistenza, nel Borgo Vecchio.

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