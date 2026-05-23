Tarquinia, preoccupazione per gli atti vandalici in via degli Archi

Cresce la preoccupazione in via degli Archi, nel centro storico di Tarquinia, dove da diversi mesi vengono segnalati atti vandalici e danneggiamenti in una delle zone più caratteristiche della città.
Secondo quanto riferito, gli episodi si sarebbero ripetuti nel tempo, alimentando malumore e tensione tra i residenti nell’area.
Nel mirino anche uno studio artistico
Tra i casi segnalati figurano anche alcuni episodi avvenuti ai danni dello studio di un artista locale. In particolare sarebbero stati registrati tentativi di forzare la porta d’ingresso, il danneggiamento della serratura e altri atti vandalici.
Per questi fatti sarebbe stata presentata ad aprile una denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine, che sarebbero già a conoscenza della situazione.
Una situazione che preoccupa residenti e attività
Gli episodi avvenuti in via degli Archi riaccendono il tema della tutela del centro storico e della sicurezza nelle aree più caratteristiche ma meno frequentate della città, soprattutto nelle ore serali e notturne.
I residenti chiedono attenzione affinché situazioni di questo tipo possano essere prevenute e contrastate prima che il fenomeno possa aggravarsi ulteriormente.