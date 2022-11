Agraria2022, Moscherini: “I tarquiniesi votando Leoncelli possono dare un segnale di discontinuità con queste amministrazioni”

“Sosterrò la candidatura di Maurizio Leoncelli nella sua corsa a Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia”: così in una nota l’ex consigliere comunale di Tarquinia Gianni Moscherini. “Sono convinto della bontà della sua proposta progettuale e della coalizione trasversale che ha voluto mettere in campo. Ho lasciato il consiglio comunale di Tarquinia ma non i miei legami con il territorio e l’affetto per i suoi cittadini. Ero e sono ancora convinto che Tarquinia sia un gioiello da valorizzare con progetti seri e non con l’arroganza che dimostra quotidianamente questa amministrazione comunale la cui pessima gestione è ben rappresentata dall’atteggiamento tenuto nei confronti del giovane campione del mondo di pugilato Christian Gasparri a cui è impedito di poter continuare i suoi allenamenti professionistici nella palestra comunale. Avrebbe invece meritato un riconoscimento dovuto”.

“Ho sempre sostenuto che queste amministrazioni fossero lontane dai cittadini e le scelte adottate in questi anni sono una testimonianza palese che non mi sbagliavo. – continua Moscherini – I cittadini di Tarquinia sono chiamati a rinnovare il Presidente e l’intero consiglio di amministrazione dell’Università Agraria ed hanno quindi la possibilità in primo luogo di dare un primo forte segnale di discontinuità con queste amministrazioni, sia del Comune che della stessa Università Agraria, premiando chi dai banchi dell’opposizione, dove ho partecipato per due anni anche con l’amico Maurizio Conversini, combatte per una Città più dialogante, più partecipata e meno prepotente”.

“Una delle cose che mi fece più innamorare di Tarquinia da quando mi candidai sindaco nel 2017 fu proprio la sua natura, le sue tradizioni, la sua storia e il suo ambiente. Oggi questo patrimonio va rilanciato come merita e l’Università Agraria gestendo oltre 6.000 ettari ne può essere il volano principale. La mia disponibilità al candidato presidente Maurizio Leoncelli è totale per idee e spunti progettuali perché sono sempre stato innamorato dello sviluppo del territorio ed invito i tanti amici che negli anni hanno sostenuto le mie candidature, e che in questi giorni mi stanno contattando, a votare questa coalizione dando così un segnale netto di bocciatura verso queste amministrazioni”.