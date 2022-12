Agraria2022, Tosoni incontra il Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Italiano

Riceviamo da Alberto Tosoni e pubblichiamo

Alberto Tosoni in visita dal Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Italiano. L’incontro con l’Onorevole Mauro Rotelli, viterbese di Fratelli d’Italia, era stato programmato da varie settimane dallo stesso Tosoni, che descrive l’Onorevole con parole piene di lode ed amicizia: “Conosco il Presidente Rotelli già da molto tempo, e soprattutto lo stimo per la sua vicinanza al territorio. Già quando organizzai Il Mese Degli Etruschi fu molto disponibile a darmi suggerimenti e stimoli”.

Mauro Rotelli è stato eletto da meno di un mese, e precisamente il 9 Novembre scorso, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Alla luce di questa elezione, Tosoni commenta in maniera entusiastica l’incontro avuto: “Già quando chiamai l’Onorevole per fargli le congratulazioni, lui mise bene in chiaro la sua disponibilità alle problematiche territoriali; e nell’incontro di oggi ha ribadito questa sua apertura verso le istanze locali, confermandosi una risorsa ed un punto di riferimento importante per lo sviluppo della Tuscia. Abbiamo parlato delle esigenze di manutenzione dei fiumi di cui mi sono occupato, mi ha dato consigli, e soprattutto ha ribadito l’esigenza di una politica aperta ed interconnessa, dove i vari livelli istituzionali possano dialogare per trovare forme di sviluppo sostenibili, efficienti e realizzabili in tempi certi”. Un abbraccio, sul finire dell’incontro, anche con l’Onorevole Francesco Battistoni, Vicepresidente della Commissione, che Tosoni commenta così: “Penso che Battistoni non abbia bisogno di presentazioni, nel nostro territorio. Ed avere due persone della nostra provincia a capo di una commissione importante come quella dedicata all’ambiente ed ai lavori pubblici non può che essere un valore aggiunto per la nostra zona, che merita uno sviluppo degno delle sue risorse e della sua bellezza”.