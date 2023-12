Al Museo Nazionale di Tuscania sarcofagi “inediti” in mostra dal 8 al 10 dicembre

Il Museo Archeologico Nazionale di Tuscania apre le porte ai visitatori per una straordinaria occasione di esplorare sarcofagi inediti provenienti dai depositi del museo. Dall’8 al 10 dicembre, i curiosi avranno l’opportunità unica di accedere a spazi normalmente chiusi al pubblico e ammirare reperti che rivelano una storia affascinante.

Questi sarcofagi, oggetto di un importante sequestro nel 2016 da parte del nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, saranno finalmente esposti per la prima volta, dando vita a un’esperienza unica nel suo genere. L’accesso a questi reperti rappresenta una vittoria significativa contro il traffico illecito di opere d’arte, che spesso depaupera il patrimonio culturale di una nazione e mina le radici della sua storia.

“È sempre una grande vittoria poter restituire alla collettività la possibilità di ammirare una parte del patrimonio illecitamente sottratta dal traffico di opere d’arte che impoverisce il nostro patrimonio e in qualche modo ferisce la nostra storia” affermano dalla Direzione Regionale Musei Lazio.

Il personale esperto del museo guiderà le visite gratuite, offrendo agli ospiti un’immersione nella storia e nella cultura legate a questi straordinari sarcofagi. Le visite sono previste nelle giornate di venerdì, sabato e domenica alle ore 11:00 e alle 16:00, consentendo ai visitatori di scegliere il momento più adatto per esplorare questo tesoro archeologico.

Considerando l’alto interesse previsto per questo evento straordinario, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo chiamando il numero 0761 436 209. Un’opportunità come questa, di esplorare reperti archeologici unici nel loro genere, è da non perdere e promette di arricchire la comprensione della storia e della cultura della regione. Tuscania si prepara a ospitare un’affascinante immersione nel passato, offrendo un’esperienza indimenticabile a chiunque voglia esplorare i misteri sepolcri di un’epoca lontana.