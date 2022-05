Al Museo territoriale del Lago di Bolsena il nuovo appuntamento di Museion

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 21 maggio si svolgerà Bolsena il quarto evento in cartellone per l’edizione 2022 di Museion.

Appuntamento in Piazza Monaldeschi alle ore 18.00, difronte l’ingresso del Museo Territoriale del Lago di Bolsena, per lo spettacolo ‘La Pace’, nel libero adattamento della commedia di Aristofane del regista Mario Fraschetti.

Circondati dalle storiche mura della Rocca si potrà assistere alla performance della Compagnia Teatro studio di Grosseto, che rilegge ed interpreta l’opera, portata in scena nel 421 a.C., nella quale Aristofane, con passione e fantasia, insegue la pace per la città Atene, a quel tempo dilaniata della guerra.

La messa in scena della compagnia teatrale grossetana, carica di verve e ritmicità, offre una recitazione grottesca e caricaturale, grazie alla quale si metterà in luce appieno la tensione satirica, greve ed esilarante, propria della Commedia antica, dando così vita ad uno spettacolo dalla comicità irresistibile. Gli attori, che spaziano in ruoli differenti, tutti estremi nei loro rudimentali tratti psicologici, attraverso la forza evocativa degli stereotipi metteranno in scena un dialogo costante con gli spettatori, in una comunicazione diretta ed intensa tra interprete e pubblico.

La performance vedrà in scena gli attori Enrica Pistolesi, Daniela Marretti, Luca Pierini e Mirio Tozzini.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria, e sarà regolamentata in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Appuntamento Piazza Monaldeschi, 1 – Bolsena (Vt)

Per prenotazioni e informazioni:

L’Ape Regina Soc. Coop. ARL Telefono (anche WhatsApp): 388 8568841 Mail: eventi@laperegina.it

Museion è parte del progetto “SIMULABO 6.0” ideato dal Sistema museale del lago di Bolsena e realizzato con il sostegno della Regione Lazio, per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2021, L.R. 24/2019.

Per consultare il cartellone completo degli spettacoli:/www.simulabo.it/eventi-simulabo/il-cartellone-degli-eventi-di-museion-2022