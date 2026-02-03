Al Teatro San Leonardo lo spettacolo “Zeroinfinito”, omaggio a Renato Zero

Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21, il Teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà “Zeroinfinito”, spettacolo firmato da Icaro e dedicato alla musica e alla storia di Renato Zero. Lo show propone un viaggio senza fine attraverso il repertorio e l’immaginario del cantautore romano, ripercorrendone le tappe artistiche più significative.

Uno dei tribute show più apprezzati a livello nazionale

Attivo da oltre vent’anni, lo spettacolo di Icaro ha raccolto nel tempo ampi consensi in tutta Italia ed è oggi considerato uno dei tributi più fedeli e rappresentativi ispirati ai live di Renato Zero. Lontano dalle semplici imitazioni, lo show punta a restituire l’essenza artistica dell’originale, evitando caricature e parodie. Roberto, in arte Icaro, cantante professionista e insegnante, interpreta la vocalità di Renato Zero con naturalezza, accompagnando l’esibizione con movimenti scenici, costumi e gestualità curati nei minimi dettagli.

Repertorio, biglietti e informazioni utili

Il repertorio attraversa i brani che hanno segnato la carriera del cantautore, fino ai grandi classici che da sempre creano un’atmosfera di festa, riflessione ed emozione condivisa con il pubblico. I biglietti sono disponibili in prevendita presso Underground (tel. 0761 342 987), al Bistrot del Teatro (tel. 392 301 8173) e online sul circuito Ticketitalia. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dello spettacolo.