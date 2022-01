Al via i Cross Regionali ad Arce con Alto Lazio e Finass Atletica: Matteo Cianchelli sfiora la vittoria nel Cross Corto 3Km

(g.m.) Da Arce in provincia di Frosinone, il via alla campestre regionale questa domenica 16 gennaio, con la prima prova del Campionato di Società Assoluti, valida per il Campionato regionale individuale; il Trofeo giovanile e il Challenge Assoluto di cross corto 3 km Assoluti. Manifestazione organizzata dal Comitato Provinciale della FIDAL Frosinone, presenti il referente organizzativo Sandro Ceccacci (presidente di FIDAL Frosinone), il referente tecnico Fabrizio Mirabello e all’elaborazione dati Stefano Troìa. Speaker dell’evento, Gianni Marchetti. Una mattinata quasi primaverile ha accolto oltre 450 atleti e altrettanti tecnici ed accompagnatori nelle campagne del paese di Arce, con il terreno di gara adiacente al Ristorante Fini e alla pista di kart. Il circuito da ripetere varie volte a seconda delle categorie si è presentato abbastanza impegnativo soprattutto per la presenza di vari tratti sconnessi e fangosi; ad incidere ulteriormente sullo sforzo degli atleti, la serpentina in saliscendi. Buona la rappresentanza degli atleti viterbesi con l’Atletica Alto Lazio e la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo. In evidenza subito nel Cross Corto Matteo Cianchelli che al primo anno nella nuova categoria Juniores sfiora di poco la vittoria nella prova dei 3Km. con una gara condotta su buoni ritmi chiude con l’ottimo crono di 10’13” a soli due secondi dal 1° classificato e primo tra gli Juniores. Nelle Allieve l’assenza di Domiziana D’Ottavio per motivi di salute priva la squadra di un probabile terzo posto in classifica, con le buone prove di Aurora Falesiedi e Sara Passamonti rispettivamente 9^ con 18’19” e …. con 20’47” che comunque consentono il 4° posto e la speranza nella prossima fase della gara a febbraio di conquistare l’accesso alla finale nazionale. Assenze dell’ultimo minuto privano anche i giovanissimi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo di qualche punto in classifica che riescono comunque nelle Cadette e nei Cadetti di conseguire un buon 6° posto su 17 e 20 squadre presenti con buone prove nelle femmine con Sara Cianchelli 14^ e Michela Castagna 30^ al traguardo ed Enrico Bossi 16° e Simone Nicolardi 21° nei maschi.