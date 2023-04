Alla mostra di “PAGINEaCOLORI” si legge ad alta voce con Susi Danesin: l’attrice, lettrice e formatrice teatrale sarà a Tarquinia, sabato 22 aprile

Riceviamo e pubblichiamo

Alla mostra di “PAGINEaCOLORI”, il 22 aprile, si leggerà ad alta voce. A palazzo Bruschi Falgari (via Umberto I n. 34), sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” che ospita fino al 30 aprile l’esposizione del festival, l’attrice, lettrice e formatrice teatrale Susi Danesin, dalle 17,30, leggerà ad alta voce alcuni degli albi illustrati dell’esposizione. “La lettura ad alta voce rappresenta un momento magico di comunicazione tra l’adulto e il bambino, penso per esempio al genitore e al figlio, che contribuisce a migliorare lo sviluppo linguistico, intellettivo, relazionale ed emotivo dei più piccoli – sottolinea la direttrice artistica di “PAGINEaCOLORI” Roberta Angeletti – Sono molto felice che Susi Danesin sia con noi il prossimo sabato, perché è una bravissima attrice e, da poco, è diventata anche un’eccellente scrittrice”. L’incontro, aperto a tutti, sarà l’occasione per presentare il suo libro “Dlin Dlon, Ops, Vrum!”, illustrato da Francesca Carabelli ed edito da Parapiglia, in cui seguendo la storia di Andrea, è possibile conoscere e apprezzare tanti consigli e trucchi per una lettura coinvolgente. Al termine Susi Danesin si intratterrà ancora per il firmacopie. Attrice specializzata nel teatro per ragazzi, dal 2004 Susi Danesin si dedica all’ideazione e conduzione di progetti didattici, sviluppando un metodo con forti caratteri di originalità, connotato dalla centralità dell’arte mimica e dei linguaggi non verbali. Ha lavorato e lavora molto sulla promozione della lettura, con corsi, workshop e spettacoli. Con Chiara Zeccardo e Francesco Andrea Fagnini, in arte Farollo e Falpalà, condivide l’esperienza da Clown Dottore all’interno dell’associazione Ridere per Vivere. É stata fra le fondatrici della cooperativa “Il Libro con gli stivali”, uno tra i soggetti più attivi e qualificati nei settori della promozione della lettura e del teatro per ragazzi. Nel 2015 il progetto “Libro con gli stivali” ha vinto il premio Roberto Denti.