Alla sala Sacchetti il recital poetico-musicale “Non c’è incantesimo avaro di tempo”

Poesia e musica s’incontrano alla sala Sacchetti. “Non c’è incantesimo avaro di tempo” è il recital poetico-musicale ideato e curato dalla poetessa Lorena Paris, con la partecipazione della violinista Viviana Di Carli, che si terrà sabato 22 aprile, alle 17,30, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia. Organizzata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS), l’iniziativa ha il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC). Alla lettura dei versi delle poetesse Lucianna Argentino, Chandra Livia Candiani e Mariangela Gualtieri affidata alla voce di Lorena Paris, che proporrà anche alcuni suoi componimenti, si alterneranno le preziose sonorità barocche dei brani di Johan Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann eseguiti dalla violinista Viviana Di Carli. “Il titolo dell’evento è rappresentato dall’incipit di una mia composizione – spiega la poetessa Lorena Paris – e racchiude il leitmotiv del recital incentrato sui variegati concetti legati al silenzio, al trascorrere del tempo, all’attesa, alla musica, alla scrittura, alla vita umana e universale, al sentimento, inteso anche come profondo “sentire” delle espressioni artistiche scelte per l’occasione. Ringrazio la STAS, con la presidente Alessandra Sileoni, per aver accolto questa mia proposta culturale”. Poetessa e performer, Lorena Paris si occupa di poesia, comunicazione e divulgazione poetica da molti anni. Ha pubblicato numerose sillogi con le Edizioni Archeoares e molti suoi versi sono presenti in varie antologie. Autrice di rubriche, ha partecipato a importanti eventi culturali On, Caffeina Festival, Ombre Festival, Primo Eco Festival di Apai, incontri di Arte e poesia a cura di Archeoares. Violinista, Viviana di Carli si è diplomata al conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila. Laureata in lingue e letterature straniere moderne all’Università degli Studi della Tuscia, si è laureata, successivamente, anche presso il Conservatorio “Giovanni Battista Pergolesi” di Fermo. Attiva in formazioni sinfoniche e cameristiche, ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero.