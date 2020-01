All’Argentario al via la terza edizione di “Leggere è uno spettacolo”

Riceviamo e pubblichiamo

Prende il via sabato 25 gennaio alle ore 15,30 “Leggere è uno spettacolo”, il progetto di promozione alla lettura realizzato dal Comune di Monte Argentario che prevede incontri di letture animate, concorsi di lettura, di scrittura per ragazzi, bambini e molto altro ancora presso la biblioteca comunale.

Sabato dunque la primaLettura Animata : Biancaneve e i sette nani (dei fratelli Grimm) “Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?” e lo specchio le rispose: “Tu mia regina sei sempre bellissima, ma Biancaneve è più bella di te!” La regina non poteva tollerare una rivale: e così convocò un guardiacaccia suo fido e gli disse: “Porterai la principessa nella foresta, e la la ucciderai. Mi porterai poi il suo cuore come segno del delitto”.

I posti sono limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0564 815865 dal martedì al sabato compresi dalle ore 15:00 alle ore 19:00, o inviando una e-mail all’indirizzo: biblioteca@comune.monteargentario.gr.it.

Tutte le letture animate sono rivolte ai bambini compresi tra i 4 e gli 8 anni. Gli eventi si svolgeranno nei locali della biblioteca in via Martiri d’Ungheria 31, ex scuola elementare De Amicis, dove il regista e attore Matteo Guerra e Giada Gabrielli di “Recitazione e Movimento Creativo Argentario” intratterranno i bambini con letture ad alta voce, giochi di animazione e laboratori creativi.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito, ogni incontro durerà 60 minuti circa e i bambini dovranno essere accompagnati da almeno un genitore.

Il progetto che vede anche la collaborazione dell’Associazione Genitori Argentario, proseguirà nei mesi di febbraio e marzo con altri appuntamenti, sempre di sabato in biblioteca : il 29 febbraio alle ore 16 con Zog ed il 28 marzo “C’era una volta un re”.