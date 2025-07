Alvalenti in scena ad Acquapendente: il 12 luglio un’improvvisazione grafico-teatrale

Prosegue la rassegna estiva “A cielo aperto” ad Acquapendente, che quest’anno arricchisce il calendario con un evento speciale. Sabato 12 luglio 2025, alle ore 21:00, l’Anfiteatro Cordeschi ospiterà uno spettacolo di improvvisazione grafico-teatrale con il noto artista Alessandro Valenti, meglio conosciuto come Alvalenti. La rassegna, promossa dal Teatro Boni con la direzione artistica di Sandro Nardi, continua a portare cultura e intrattenimento in uno dei luoghi più suggestivi della città, un raro esempio di teatro di tipo elisabettiano.

Improvvisazione tra disegni e parole: il mondo di Alvalenti

Alvalenti, poeta, umorista e illustratore, porterà sul palco uno spettacolo che mescola parole e disegni in tempo reale, creando un’esperienza unica per il pubblico. Con il suo stile caratteristico, Alvalenti esplorerà temi universali e profondi, come la ricerca del senso della nostra esistenza e il bisogno umano di immaginare e sognare. Attraverso l’umorismo e la poesia, l’artista si avventura a “guardare” l’infinito, cercando di rispondere alla domanda atavica che ci poniamo ogni volta che osserviamo il cielo stellato: “Cos’altro noi siamo oltre a quello che già sappiamo di essere?”.

Un’esperienza teatrale adatta a tutti

Lo spettacolo è pensato per essere un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti, con un particolare accento sulla capacità di risvegliare il bambino interiore che alberga in ciascuno di noi. Con un approccio ludico e immaginativo, Alvalenti trasforma il palco in uno spazio di creatività e improvvisazione, dove le parole si fanno segni e i disegni si trasformano in scene teatrali. L’evento, che si svolgerà presso l’Anfiteatro Cordeschi, rappresenta un’opportunità unica di partecipare a una serata di arte, poesia e divertimento.

Info in sintesi

L’appuntamento si terrà il 12 luglio 2025, alle ore 21:00, presso l’Anfiteatro Cordeschi di Acquapendente. I biglietti possono essere prenotati online sulla piattaforma Vivaticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 334.1615504 o visitare il sito www.teatroboni.it.