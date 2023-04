ANBI Lazio: consiglio di amministrazione e attività formativa per continuare a fare sistema

Riceviamo da Anbi Lazio e pubblichiamo

Anbi Lazio ha organizzato un interessante attività formativa per tutti i consorzi associati mai realizzata in precedenza. Tema dell’approfondimento, seguito da oltre 40 dipendenti consortili, provenienti da tutti i Consorzi di Bonifica del Lazio, la piattaforma telematica dedicata a gare e contratti. “Aver istituito, così come previsto dalle normative vigenti, questo importante strumento, permette di avere a disposizione mezzi e modelli organizzativi ed informativi che, utilizzati in modo speculare, in tutte le strutture consortili, mirano a efficienza ed efficacia oltre che ad economizzare tempi e risorse, che rappresentano alcuni degli obiettivi prefissati anche dal Legislatore”. Questo il commento del Presidente di Anbi Lazio Sonia Ricci, che è anche Commissario dei Consorzi di Bonifica del frusinate, che con i presidenti della sede di Latina, Pasquale Conti, di Rieti e Viterbo, Gianluca Pezzotti e del Consorzio di Roma, Niccolò Sacchetti, ha voluto sottolineare con tutti i Direttori degli Enti Consortili, il nuovo corso di Anbi nel Lazio unitamente all’importanza del prosieguo di queste attività formative. Dobbiamo continuare a fare sistema – ha aggiunto – per rispondere sempre meglio alle esigenze dei Consorziati e alle sollecitazioni delle Istituzioni, in primis, di quelle regionali, oltre che a quelle del Governo Nazionale. Durante la riunione del C.d.a. di Anbi Lazio, che ha, tra l’altro, provveduto ad approvare il bilancio preventivo, tra i temi più importanti approfonditi, quelli legati al cambiamento climatico e alla siccità. “Come Anbi Lazio – ha aggiunto Sonia Ricci – dopo aver formulato a nome di tutta Anbi Lazio i migliori auguri alla nuova Giunta Regionale, al neo Presidente Rocca e all’Assessore al Bilancio e alle Politiche Agricole, Righini, auspichiamo di poter avere a disposizione, attraverso le apprezzabili misure governative, nazionali approvate di recente con il decreto siccità, nuovi strumenti utili a pianificare interventi e che possano concorrere a dare nuove risposte ai territori”. Anbi Lazio sta già lavorando alla Settimana della Bonifica prevista dal 13 al 21 maggio 2023 con un tema “Acqua, risorsa di vita e di coesione sociale” che pone l’acqua quale elemento primario attorno a cui, da sempre, si riuniscono le comunità. Oggi sull’acqua convergono molteplici interessi (potabile, irriguo, energetico, ambientale turistico e sociale), ed è proprio l’accresciuta consapevolezza dei suoi limiti, che la rende ancor più preziosa. Organizzeremo dei momenti di approfondimento in tutte le nostre strutture – ha sottolineato Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio, continuando nelle attività formative legate ad altri ambiti importanti come la sicurezza e la prevenzione meteo dando seguito all’importante protocollo d’intesa sottoscritto con Radarmeteo che può permettere risparmi ed efficienza. Le nostre strutture, che oggi sono soggetti attuatori per importanti attività e misure Ministeriali e Regionali, hanno ulteriore bisogno e necessità di contaminarsi con buone prassi che possono essere duplicate nei singoli territori attraverso le quali strutturare un confronto ed un dialogo che possa concorrere alla crescita e alla consapevolezza del ruolo che intendiamo rappresentare verso le Istituzioni, i cittadini, le imprese e tutti i nostri Consorziati oltre che ovviamente all’interno di ogni singola struttura.