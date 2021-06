Aperifish, l’apericena in terrazza di Arcadia è la novità dell’estate a Tarquinia

Un nuovo format, elegante ma alla mano, in uno scenario straordinario per bellezza e suggestione: la novità dell’estate, a Tarquinia, è firmata Arcadia e si chiama Aperifish al tramonto.

Tutti i giovedì e tutte le domeniche, dalle 18 e 30 alle 21, la terrazza panoramica ai piedi del museo, proprio affianco al monumento a Mazzini, diventa infatti il luogo perfetto per un’apericena con salumi di mare, crudi di mare, fritti e tanto altro in abbinamento a cokctail e vini.

“Tutto gira attorno ai taglieri – spiegano Daniela, Giuseppe e lo staff di Arcadia – che saltano all’occhio per bellezza. Artigianali e colorati, esprimono vita. La passione per le tradizioni e la voglia di creare un prodotto unico ha dato via a questa nuova proposta, frutto di una lunga e sapiente ricerca nel costante rispetto della tradizione e dell’innovazione, sempre con cura dei dettagli e attenta selezione delle materie prime. Il pesce, rigorosamente del Mar Mediterraneo, sprigiona odori, sapori e colori del nostro mare, della nostra terra”.

L’appuntamento – per cui è gradita la prenotazione – è come detto ogni giovedì e domenica: per ulteriori info si può seguire l’attività del ristorante – sempre ricca di spunti – sui canali social Facebook e Instragram.