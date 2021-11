Argentario e Isola del Giglio: “Presto la nomina del responsabile della Autorità Portuale Regionale”

Riceviamo e pubblichiamo

I sindaci dei Comuni di Monte Argentario e Isola del Giglio sottolineano la necessità che sia rapidamente nominato il nuovo responsabile della Autorità Portuale Regionale al fine di rendere pienamente funzionante un Ente tanto importante e vitale per la gestione e lo sviluppo dei porti.

L’interesse delle comunità da loro rappresentate è quello che il Segretario della Authority sia soggetto capace di interpretare equanimemente e parimenti le esigenze di tutti e quattro i porti a gestione Autorità Regionale.

Conseguentemente chiedono al Presidente della Giunta Regionale di fare presto nella nomina di un qualificato professionista specializzato nella portualità. Soluzioni diverse, che rischierebbero di essere lette come di parte, non garantirebbero la necessaria terzietà del Segretario e rischierebbero di non consentire ai vari sindaci di continuare a considerare l’Authority un soggetto staccato dalle logiche di parte, così come il precedente Segretario è riuscito per anni a consentire.

Invitiamo con decisione il Presidente Giani a procedere alla nomina secondo le logiche prospettate e, quanti interessati alla nomina stessa, a rinunciare ad eventuali necessità localistiche in favore di un più vasto e generale interesse.