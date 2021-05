Arte, al via i progetto “Untitled (La Pelle della Materia)” di Marco Eusepi

Riceviamo e pubblichiamo

Il progetto Untitled (La Pelle della Materia) dell’artista Marco Eusepi (Anzio, 1991), è tra gli 11 vincitori del bando Lazio Contemporaneo, un’iniziativa della Regione Lazio a sostegno della produzione e della ricerca artistica under 35. Il corpus di opere prodotte dall’artista grazie al contributo regionale sarà presentato in un’esposizione curata da Giuliana Benassi,da realizzarsi entro il 2021, dislocata su due location nel territorio laziale, diverse per contesto storico e caratteristiche architettoniche. L’iniziativa è promossa da Projenia SCS e coordinata da Augusto Ozzella.

Proprio la vocazione site-specific sarà uno degli elementi principali del progetto, che mira alla creazione di un dialogo con diversi ambiti storici e geografici attraverso un’indagine sul linguaggio della pittura, medium d’elezione dell’artista. La scelta di soffermarsi sull’elemento naturale è per Marco Eusepi un pretesto per attivare una riflessione sulla pittura stessa, sulla pelle della materia, appunto, spostando il focus sulla superficie pittorica e sul suo substrato magmatico. La natura e il paesaggio abitano una condizione di ambiguità tra astrazione e figurazione, attraverso una decostruzione formale in cui i diversi piani si fondono mettendo in discussione le gerarchie compositive attraverso la creazione di nuovi organismi materici.

Il progetto avvia la programmazione di Projenia ARTE+, piattaforma a supporto di interventi artistico/culturali per enti pubblici e privati che si serve dell’ausilio di tecnologie immersive di realtà aumentata e servizi integrati di comunicazione, marketing ed eventi. «Con il lancio di Projenia ARTE+, la nostra società si pone in prima linea nel processo di valorizzazione delle prospettive economiche e occupazionali legate all’ambito culturale, specialmente in un momento così complesso per il settore» dichiara il Dott. Luca Mauriello, direttore di Projenia SCS. Lo sviluppo delle attività potrà essere seguito sui canali Facebook e Instagram dedicati (IG: @projeniaarte; FB: Projenia Arte+).

Marco Eusepi (Anzio,1991) è diplomato in Pittura (Triennio) e Grafica D’Arte (Biennio) presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Tra le mostre più recenti: SPAZIOMENSA, Rome, 2020; The Life and Death of a Cloud, Curva Pura, Roma, 2020; Sum Art, Mucciaccia Contemporary, Roma 2020; Marco Eusepi, Opere Pittoriche, Link Campus University, Roma, 2019; Underpainting, Albert Van Dyck Museum, Schilde (Anversa), 2019; Segno Contemporaneo, Dingyuan International Art Center, Pechino, 2019; Now and Forward II, Temple University, Roma 2019; Accademia Italia, VII Saint Petersburg International Cultural Forum, San Pietroburgo, 2019; Hanji ‒ opere in carta, Istituto Culturale Coreano, Roma, 2018; Masters Salon Painting, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Anversa, 2017. È il vincitore dell’edizione 2018 del Premio Paolo Picozza.

Giuliana Benassi (Forlì 1984) è curatrice indipendente. Si è laureata in Storia dell’arte presso l’Università di Pisa, dal 2010 vive a Roma dove ha fondato il progetto itinerante There is no place like home nel 2014. E’ Advisor dell’American Academy in Rome e curatrice del workshop Ritratto a mano, co-fondato nel 2014. E’ specializzata in progetti curatoriali che prediligono lavori site-specific in luoghi non-convenzionali. Tra alcuni progetti espositivi: The new Cinema Event di Alterazioni Video, Cinema Farnese, Roma 2020; Mirabilia Urbis, Roma 2019; Martello-Fiore di Gabriele Silli, Roma 2019; Spectrum, in collaborazione con Italian Culture Institute, Londra 2018; Fare rete e comunità. Vita, morte e post-mortem di Oreste, Fondazione Lac o Le Mon, San Cesario, Lecce 2018; Dentro di noi, fuori di noi, L’ARCA Teramo 2018; La vita della mente, Istituto Svizzero, Roma 2017; There is no place like home, Rome-Venezia-Torino 2014-2017; Ne qui ne altrove, Palazzo Bevilacqua, Bologna 2016. È redattrice della Rivista Segno e di Exibart. Ha curato libri e cataloghi di mostre con le case editrici NERO, Viaindustriae e Baskerville.

Avviso Pubblico “Lazio Contemporaneo” – L.R. 29 novembre 2001 n. 29 Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani – D.G.R. 30 aprile 2020 n. 222 Piano operativo 2020 del Programma Lazio Creativo – Progetto “UNTITLED: LA PELLE DELLA MATERIA” promosso da Projenia Società Cooperativa.