Arteritmica Tarquinia, al saggio di fine anno celebrati i risultati prestigiosi delle ginnaste tarquiniesi

Riceviamo e pubblichiamo

Tutti gli atleti dell’A. S. D. Arteritmica Tarquinia si sono esibiti al saggio di fine anno il 10 giugno 2023 presso il palazzetto dello sport davanti ad un pubblico numeroso e caloroso. Lo spettacolo, aperto dall’esibizione della scuola di ballo Etrusca Dance, ha visto alternarsi in pedana atleti dai 3 ai 30 anni.

Ginnastica ritmica, ginnastica artistica, parkour, kid’s gym e danza: queste le discipline che il pubblico ha potuto ammirare in esercizi curati da uno staff tecnico altamente preparato e composto da Arianna Girardi, Serena Sileoni e Laura Brizi per la ginnastica ritmica, Desirèe Benevieri per la danza, Francesco Serafino e Paolo Romeo per il parkour e la prof.ssa Maria Cappuccini, fondatrice della scuola e responsabile del settore di ginnastica artistica.

Gli atleti sono arrivati al saggio di fine anno dopo una stagione ricca di successi regionali e, per le ginnaste della ritmica, nazionali. Ai campionati nazionali di ginnastica ritmica, svoltisi a Piombino (LI) a fine maggio, infatti, circa quaranta bambine e ragazze hanno collezionato, sia a livello individuale che di squadra, un totale di 10 medaglie d’oro e titoli nazionali, 15 d’argento e 15 di bronzo. Un bottino che, ancora una volta, è frutto dell’impegno di tutte le atlete e allenatrici, che hanno saputo costruire gli esercizi più adatti a ciascuna personalità e capacità interpretativa.

Le fatiche di tecnici e ginnaste non sono però finite qui. Dopo il successo piombinese e del saggio, 14 ragazze si stanno preparando per il campionato nazionale F. G. I. che si svolgerà a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio.

Nessuna pausa, tranne nel mese di agosto, per lo staff tecnico coadiuvato anche dalle insegnanti Noemi Bernini e Lucrezia Filomeni. A luglio prenderà il via l’edizione 2023 del Summer Camp che, dal lunedì al venerdì, proporrà attività di mare, ginnastica a 360° e giochi per tutti i partecipanti.

Si ringraziano i sostenitori dell’associazione: Conver impianti elettrici, stabilimento La Pineta, Old station Pub e gli amici del basket Pegaso per la concessione del palazzetto. Tutte le informazioni sulla scuola di ginnastica tarquiniese, le sue attività e lo staff sono disponibili su Facebook e Instagram, presso la sede addestrativa in via G. Tassoni 32 o al numero 3290967399.