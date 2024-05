In quasi 400 immagini, il racconto del venerdì sera a Tarquinia dedicato al corteo che apre la rievocazione storica del Palio dell’Anello, in programma oggi pomeriggio. I rappresentanti delle Contrade e i cavalieri e dame in sella ai propri cavalli hanno sfilato per le vie del paese: a chiudere la serata lo spettacolo del gruppo degli Sbandieratori e Musici Santa Rosa da Viterbo.