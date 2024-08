ASD Tarkna, con settembre nasce la nuova stagione: ecco acquisti e amichevoli in vista della Seconda Categoria

Riceviamo e pubblichiamo

Tutto inizia con una scelta… e con una buona programmazione: è sufficiente parafrasare il motto che da qualche anno accompagna l’avventura calcistica dell’ASD Tarkna per tuffarsi nella stagione sportiva che la società tarquiniese sta per iniziare.

Il 2 settembre, infatti, calciatori e staff tornano in campo per dare il via alla preparazione, con la dirigenza che da settimane è a lavoro per puntellare la rosa e costruire un percorso di appuntamenti precampionato utili ad arrivare al debutto in Seconda Categoria nella migliore condizione.

Dopo il terzo posto dello scorso anno in Terza Categoria e la cavalcata vincente in Coppa Provincia, infatti, il Tarkna ha ottenuto il ripescaggio nella serie superiore. Obiettivo: non sfigurare. Ma mantenendo sempre dritto il timone per seguire la rotta che guida questa società: nata lo scorso anno, il Tarkna si fonda su un’identità precisa, caratterizzata dall’impiego di ragazzi nati e cresciuti a Tarquinia. I rinforzi tesserati in questi giorni sono, perciò, tutti 2004 e 2005 tarquiniesi: sono arrivati, tra porta e difesa, Christian Graziano, Lorenzo Tosini, Paolo Bellucci, Alessio Marzoletti, Anas Souayeh e Marco Velardo mentre per quanto riguarda il centrocampo le novità sono rappresentate dagli innesti di Giancarlo Zedde, Gabriele Olivieri, Mario Olivieri e Valentino Raspini.

Assieme alla vecchia guardia che, lo scorso anno, è stata protagonista della splendida cavalcata vincente, questi ragazzi cominceranno a sudare da lunedì prossimo agli ordini di mister Marco Bellucci: primi riscontri sul campo il 14 settembre, nell’amichevole con il Piansano, quindi il 22 settembre amichevole con il DFL Civitavecchia, il 24 con la Juniores del Tarquinia Calcio e il 28 contro il Tuscania. Poi salirà l’attesa per l’inizio della stagione ufficiale, in attesa della comunicazione dei calendari da parte della Federazione.