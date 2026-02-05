Assaggi 2026 torna a Viterbo: dal 16 al 18 maggio il Salone dell’Enogastronomia Laziale a Santa Maria in Gradi

La Camera di Commercio di Rieti Viterbo annuncia il ritorno di ASSAGGI – Salone dell’Enogastronomia Laziale, in programma dal 16 al 18 maggio 2026 a Viterbo, nello storico Complesso di Santa Maria in Gradi. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali, mettendo in dialogo produttori, operatori del settore e grande pubblico.

Il Salone enogastronomico tra degustazioni e incontri professionali

Cuore dell’evento sarà il Salone enogastronomico, spazio dedicato all’incontro diretto con le imprese laziali, dove sarà possibile degustare e acquistare specialità regionali. L’area espositiva sarà aperta sia ai foodies, agli appassionati di cucina e ai consumatori consapevoli, sia agli operatori professionali, che potranno accedere con modalità riservata nella giornata di lunedì 18 maggio. Il bando prevede la selezione di 85 imprese laziali, singole o in rete, oltre a 5 progetti speciali legati a tematiche agroalimentari promossi da associazioni senza fini di lucro.

Bando aperto per gli espositori e programma in arrivo

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 9 febbraio 2026. Per informazioni su contributi e opportunità promozionali è disponibile l’indirizzo marketing@rivt.camcom.it. Accanto all’area espositiva, ASSAGGI 2026 proporrà un calendario ricco di iniziative rivolte al pubblico: show cooking, degustazioni guidate, incontri con chef stellati, giornalisti, blogger, food creator e testimonial di livello nazionale. Il programma completo della prossima edizione sarà pubblicato a breve sul sito ufficiale della manifestazione.