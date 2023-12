Associazione Il Cinghiale Bianco, il bilancio del 2023 con un occhio alle idee per il futuro

Riceviamo e pubblichiamo

Impegno, maniche rimboccate, voglia di cambiamento: queste le parole d’ordine che hanno scandito il 2023 dell’Associazione Il Cinghiale Bianco. Tante le attività in cui i volontari sono stati impegnati: dalla sensibilizzazione sulla tutela degli animali (come le azioni di Ottobre a Caprarola contro i bocconi avvelenati, o la protesta contro il circo di Novembre) al dialogo con i più giovani (come la giornata ecologica di Settembre, realizzata assieme all’Istituto Scolastico Cardarelli di Tarquinia), dalle iniziative ecologiche (molte le occasioni dedicate a ripulire luoghi abbandonati al degrado in tutta la provincia) sino alle occasioni di festa, cultura e socializzazione (l’ultima svoltasi a Viterbo ad Halloween).

Il Presidente dell’Associazione Federico Burratti tiene a concludere l’anno con i dovuti ringraziamenti: “In primis, ringrazio tutti i nostri associati, nonchè i referenti locali Ramona Arcangeli e Pierjacopo Prosperi per Viterbo, Giorgio Mosconi per Tarquinia, Gianni De Angelis per Blera. Preziose anche le realtà con cui collaboriamo, con le quali sposiamo l’idea che il cambiamento parta dai cittadini: PackWalk Viterbo, Enpa, Aranox, Campo Magnetico Roma. Ed un grazie speciale agli sponsor che ci hanno sostenuto: Veteran Box, Cross Fit sxe, Lotus Club Viterbo, Cr Project Service, Ristorante 3 Re di Viterbo, Antiquariato Raffaele Caiazza, Stabilimento La Pineta di Tarquinia, officina agricola Gagni di Tarquinia, Pacini Coltelli Artigianali”.

Associati e simpatizzanti si riuniranno prima di Natale per un momento conviviale e per parlare dei progetti in cantiere per il 2024. Commenta Burratti: “In poco più di un anno abbiamo costruito una rete di associati davvero importante e radicata su tutta la Provincia, e realizzato molti progetti, ben al di sopra delle aspettative. Siamo pronti ad un 2024 ancora più ricco di appuntamenti e progetti, sempre nell’ottica di accrescere il senso di comunità, una cittadinanza attiva e consapevole, una migliore sensibilità verso l’ambiente, la tutela animale, il rispetto dei diritti. Per chi volesse seguirci, siamo su Instagram con il profilo Il Cinghiale Bianco”.